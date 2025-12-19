Cómo cuatro veinteañeros del MIT crearon una empresa que vale U$S 29.300

Cuatro amigos menores de 30 años y una idea que cambió la forma de programar. Así comenzó la historia de Cursor, una herramienta de codificación con inteligencia artificial creada por jóvenes egresados del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) que hoy está valuada en U$S 29.300 millones y ya es utilizada por empresas como Nvidia, PayPal, Adobe y Uber.
La startup detrás del proyecto se llama Anysphere y acaba de cerrar una nueva ronda de inversión por U$S 2.300 millones, un hito que convirtió a sus fundadores —Michael Truell, Aman Sanger, Sualeh Asif y Arvid Lunnemark— en multimillonarios. Según estimaciones de Forbes, cada uno posee cerca del 4,5% de la compañía, lo que equivale a una fortuna superior a los U$S 1.300 millones por persona.
Una herramienta que cambió el día a día de los programadores
Cursor es un editor de código potenciado por inteligencia artificial que permite escribir, editar y corregir grandes fragmentos de programación en segundos. Funciona con modelos de IA desarrollados por empresas como OpenAI, Google y Anthropic, y ya es utilizado por millones de desarrolladores en más de 50.000 equipos de trabajo en todo el mundo.
El crecimiento fue explosivo: en apenas un año, la compañía pasó de facturar U$S 1 millón en 2023 a U$S 100 millones, y hoy ya supera los U$S 1.000 millones en ingresos anuales. Siempre según Forbes, la compañía sumó el respaldo de algunos de los fondos de inversión más importantes del planeta, como Andreessen Horowitz, Accel y Thrive Capital.
En octubre, Cursor dio otro paso clave al presentar Composer, su propio modelo de IA entrenado especialmente para programar, con el objetivo de automatizar tareas complejas y reducir la dependencia de tecnologías externas.
Jóvenes talento, trayectorias brillantes
El CEO de la empresa, Michael Truell, tiene 25 años y programa desde la adolescencia. Sus socios comparten un perfil similar: formación académica de elite, premios internacionales y participación en programas que detectan talento joven en tecnología. Todos integraron el listado Forbes 30 Under 30 y comenzaron el proyecto mientras aún eran estudiantes.
Aunque uno de los cofundadores, Arvid Lunnemark, dejó la empresa este año para lanzar su propia startup enfocada en una “IA más segura”, el equipo original marcó un antes y un después en el ecosistema tech.
El caso de Cursor refleja una tendencia cada vez más visible: emprendedores jóvenes que, gracias a la inteligencia artificial, construyen empresas multimillonarias en tiempo récord. En un mundo donde la tecnología avanza de manera acelerada, la historia de estos cuatro veinteañeros demuestra que una buena idea, conocimiento técnico y el momento justo pueden cambiarlo todo.
Para miles de jóvenes interesados en la programación y la innovación, Cursor no es sólo una herramienta: es la prueba de que el futuro también se escribe —literalmente— línea por línea de código.