Cómo cuatro veinteañeros del MIT crearon una empresa que vale U$S 29.300

La startup detrás del proyecto se llama Anysphere y acaba de cerrar una nueva ronda de inversión por U$S 2.300 millones, un hito que convirtió a sus fundadores —Michael Truell, Aman Sanger, Sualeh Asif y Arvid Lunnemark— en multimillonarios. Según estimaciones de Forbes, cada uno posee cerca del 4,5% de la compañía, lo que equivale a una fortuna superior a los U$S 1.300 millones por persona.