Calendario de Anses: cuándo cobran los jubilados y cuáles son las fechas de pago del aguinaldo

El organismo previsional publicó las fechas de pago con el correspondiente Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre

¿Cuándose cobran las jubilaciones en diciembre de 2025?
LA GACETA
Por LA GACETA Hace 3 Hs

En este nuevo mes que comienza, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer cuál será el calendario de pagos de diciembre de las distintas prestaciones del organismo previsional. Los jubilados que no superan los haberes mínimos serán los primeros en recibir el ingreso correspondiente, en la segunda semana de diciembre.

Aguinaldo en Tucumán: el cronograma de pago completo para la administración pública

Aguinaldo en Tucumán: el cronograma de pago completo para la administración pública

Los jubilados recibirán el pago de sus haberes de diciembre de 2025 con un incremento del 2,4%, valor que se actualiza con la inflación de octubre, además del pago del Sueldo Anual Complementario (SAC). Además, los jubilados que cobran la mínima tendrán nuevamente el bono extraordinario de $70000, lo que eleva significativamente el ingreso del mes para estos beneficiarios.

Cronograma de pagos de jubilaciones del Anses

La distribución del calendario de pagos se organiza en un cronograma escalonado según la terminación del DNI para evitar demoras y concentraciones en las sucursales.

Jubilaciones mínimas de Anses

- Documentos terminados en 0: martes 9 de diciembre

- Documentos terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

- Documentos terminados en 2: jueves 11 de diciembre

- Documentos terminados en 3: jueves 11 de diciembre

- Documentos terminados en 4: viernes 12 de diciembre

- Documentos terminados en 5: viernes 12 de diciembre

- Documentos terminados en 6: lunes 15 de diciembre

- Documentos terminados en 7: lunes 15 de diciembre

- Documentos terminados en 8: martes 16 de diciembre

- Documentos terminados en 9: martes 16 de diciembre

Jubilaciones superiores a las mínimas de Anses

- Documentos terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre

- Documentos terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre

- Documentos terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre

- Documentos terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre

- Documentos terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre

¿Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados y cuál es el monto?

Los jubilados acceden a la segunda cuota del aguinaldo en diciembre. El pago se realiza en la misma fecha que la prestación principal, por lo que deben consultar la fecha que corresponde con su terminación del DNI. El SAC se cobrará junto con el monto de la jubilación. Como revela el cronograma, la liquidación suele producirse entre la segunda y la cuarta semana del mes.

El aguinaldo de la segunda parte del año se calcula tomando el 50 por ciento de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador durante el semestre de julio a diciembre. Para determinar el monto, se aplica una fórmula: el salario de empleado dividido por 12 y multiplicado por los meses trabajados. Por ejemplo, si un trabajador tuvo un sueldo máximo de $100.000 y trabajó 6 meses, su aguinaldo sería (100.000 / 12) * 6 = $50.000. Este cálculo es esencial para una liquidación precisa.

Administración Nacional de Medicamentos
