Calendario de Anses: cuándo cobran los jubilados y cuáles son las fechas de pago del aguinaldo

Los jubilados recibirán el pago de sus haberes de diciembre de 2025 con un incremento del 2,4%, valor que se actualiza con la inflación de octubre, además del pago del Sueldo Anual Complementario (SAC). Además, los jubilados que cobran la mínima tendrán nuevamente el bono extraordinario de $70000, lo que eleva significativamente el ingreso del mes para estos beneficiarios.