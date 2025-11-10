Refuerzo de $100.000 de Anses: quiénes lo cobran en noviembre y cómo acceder paso a paso

Cómo hacer el trámite para acceder la Asignación por Matrimonio

ANSES, para lo cual se requiere solicitar un turno previo, o de forma virtual mediante la plataforma Mi ANSES. Para la gestión digital se utiliza la Clave de la Seguridad Social junto al número de CUIL. Si se opta por la vía presencial, se debe entregar el acta de matrimonio original, comprobantes de ingresos y una constancia de trabajo; si se elige la modalidad en línea, los documentos escaneados se suben a la plataforma y allí se confirma la solicitud.