Refuerzo de $100.000 de Anses: quiénes lo cobran en noviembre y cómo acceder paso a paso

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó la continuidad de un apoyo económico de $102.329. Este monto se destina a un grupo selecto de trabajadores y beneficiarios dentro del sistema contributivo. Dicho pago constituye una compensación puntual que se otorga dentro del régimen de Asignaciones Familiares (SUAF).
Es importante destacar que, a diferencia de otros refuerzos o bonos adicionales que el organismo entrega, esta suma no forma parte del haber mensual regular del beneficiario. El monto de $102.329 representa un beneficio específico de ANSES diseñado para brindar un respaldo económico dirigido a dicho sector de la población.
Quiénes pueden cobrar el refuerzo de ANSES de $100.000
El pago solo corresponde a personas incluidas en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF):
-Empleados registrados del sector público y privado.
-Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.
-Trabajadores eventuales o temporarios.
-Personas cubiertas por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
Requisitos para acceder al bono
-Acreditar el matrimonio en la base de datos del organismo.
-Cumplir con los límites de ingresos familiares e individuales vigentes.
-Contar con una antigüedad laboral mínima de seis meses en el puesto actual, en el caso de trabajadores en relación de dependencia.
Cómo hacer el trámite para acceder la Asignación por Matrimonio
ANSES, para lo cual se requiere solicitar un turno previo, o de forma virtual mediante la plataforma Mi ANSES. Para la gestión digital se utiliza la Clave de la Seguridad Social junto al número de CUIL. Si se opta por la vía presencial, se debe entregar el acta de matrimonio original, comprobantes de ingresos y una constancia de trabajo; si se elige la modalidad en línea, los documentos escaneados se suben a la plataforma y allí se confirma la solicitud.
Según el calendario oficial, los pagos de la Asignación por Matrimonio se efectuarán entre el 9 de octubre y el 11 de noviembre de 2025, dependiendo de la fecha en que se presentó la gestión. Una vez que la solicitud obtiene la aprobación, el dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria del titular. De esta forma, no se requiere la realización de trámites adicionales para el cobro del beneficio.