Secciones
SociedadActualidad

Refuerzo de $100.000 de Anses: quiénes lo cobran en noviembre y cómo acceder paso a paso

Dicho pago constituye una compensación puntual que se otorga dentro del régimen de Asignaciones Familiares (SUAF).

Refuerzo de $100.000 de Anses: quiénes lo cobran en noviembre y cómo acceder paso a paso Cortesía Anses.com.ar
Hace 1 Hs

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó la continuidad de un apoyo económico de $102.329. Este monto se destina a un grupo selecto de trabajadores y beneficiarios dentro del sistema contributivo. Dicho pago constituye una compensación puntual que se otorga dentro del régimen de Asignaciones Familiares (SUAF).

Anses notificó a Cristina Fernández para que devuelva $1.000 millones

Anses notificó a Cristina Fernández para que devuelva $1.000 millones

Es importante destacar que, a diferencia de otros refuerzos o bonos adicionales que el organismo entrega, esta suma no forma parte del haber mensual regular del beneficiario. El monto de $102.329 representa un beneficio específico de ANSES diseñado para brindar un respaldo económico dirigido a dicho sector de la población.

Quiénes pueden cobrar el refuerzo de ANSES de $100.000 

El pago solo corresponde a personas incluidas en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF):

-Empleados registrados del sector público y privado.

-Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

-Trabajadores eventuales o temporarios.

-Personas cubiertas por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Requisitos para acceder al bono

-Acreditar el matrimonio en la base de datos del organismo.

-Cumplir con los límites de ingresos familiares e individuales vigentes.

-Contar con una antigüedad laboral mínima de seis meses en el puesto actual, en el caso de trabajadores en relación de dependencia.

Cómo hacer el trámite para acceder la Asignación por Matrimonio

ANSES, para lo cual se requiere solicitar un turno previo, o de forma virtual mediante la plataforma Mi ANSES. Para la gestión digital se utiliza la Clave de la Seguridad Social junto al número de CUIL. Si se opta por la vía presencial, se debe entregar el acta de matrimonio original, comprobantes de ingresos y una constancia de trabajo; si se elige la modalidad en línea, los documentos escaneados se suben a la plataforma y allí se confirma la solicitud.

Según el calendario oficial, los pagos de la Asignación por Matrimonio se efectuarán entre el 9 de octubre y el 11 de noviembre de 2025, dependiendo de la fecha en que se presentó la gestión. Una vez que la solicitud obtiene la aprobación, el dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria del titular. De esta forma, no se requiere la realización de trámites adicionales para el cobro del beneficio.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Aumentan las jubilaciones y asignaciones en noviembre: de cuánto será el incremento

Aumentan las jubilaciones y asignaciones en noviembre: de cuánto será el incremento

Lo más popular
Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027
1

Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027

Jaldo, sobre la cautelar que afecta a los medios de comunicación: “Las decisiones judiciales se respetan, gusten o no”
2

Jaldo, sobre la cautelar que afecta a los medios de comunicación: “Las decisiones judiciales se respetan, gusten o no”

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino
3

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán
4

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera
5

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos
6

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos

Más Noticias
Así es la lujosa casa de Punta del Este que Tinelli vendió a un empresario estadounidense

Así es la lujosa casa de Punta del Este que Tinelli vendió a un empresario estadounidense

Cena de estrella: ¿qué comió Dua Lipa y cuánto pagó en Palermo tras el Boca-River?

Cena de estrella: ¿qué comió Dua Lipa y cuánto pagó en Palermo tras el Boca-River?

Franco Colapinto le hizo una atrevida invitación a Dua Lipa después de su visita a la Bombonera

Franco Colapinto le hizo una atrevida invitación a Dua Lipa después de su visita a la Bombonera

Alerta amarilla por tormentas y granizo: las provincias afectadas este lunes

Alerta amarilla por tormentas y granizo: las provincias afectadas este lunes

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 9 de noviembre?

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 9 de noviembre?

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

La cautelar que censura a CCC fue tildada de “aberrante” e “inconstitucional”

La cautelar que censura a CCC fue tildada de “aberrante” e “inconstitucional”

Comentarios