Ordenan al PAMI una cobertura completa para un afiliado con discapacidad

En su resolución, el juez Díaz Vélez hizo especial hincapié en la vulnerabilidad del hombre, no solo por su condición de persona con discapacidad -acreditada mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD) por un diagnóstico de demencia- sino también por su avanzada edad. El magistrado sostuvo que el derecho a la salud, especialmente en enfermedades graves, está "íntimamente relacionado con el derecho a la vida" y constituye un valor fundamental frente al cual los restantes intereses "revisten siempre condición instrumental". De esta manera, la sentencia encuadró el caso dentro de las protecciones de la Ley 24.901 y la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.