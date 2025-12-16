Dos obras argentinas se ubican entre los libros esenciales de 2025 de The New Yorker

Dos miradas argentinas que dialogan con el mundo

“Mafalda” fue incluida en su nueva traducción al inglés realizada por Frank Wynne. A más de medio siglo de su creación, la historieta de Quino sigue vigente y conserva una lectura política, social y cultural que trasciende generaciones. Para The New Yorker, se mantiene como un referente cultural clave para América Latina, con una ironía que continúa interpelando a lectores de todo el mundo.