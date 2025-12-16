Secciones
Dos obras argentinas se ubican entre los libros esenciales de 2025 de The New Yorker

La revista estadounidense incluyó a “Mafalda” y a “El buen mal” entre los volúmenes más comentados, brillantes y provocadores del año.

LITERATURA. The New Yorker destacó a Mafalda y a Samanta Schweblin en su balance anual. LITERATURA. The New Yorker destacó a Mafalda y a Samanta Schweblin en su balance anual. / CAPTURA DE PANTALLA
Hace 2 Hs

La literatura argentina volvió a destacarse en la cultural global. Sucede que The New Yorker publicó su lista de “Los mejores libros del 2025” y allí aparecen dos títulos ligados al país: “Mafalda”, la histórica historieta de Quino, y “El buen mal”, el libro de cuentos de Samanta Schweblin.

La selección reúne obras de ficción y no ficción que, según la revista, lograron destacarse por su impacto, su originalidad y su capacidad para generar debate a lo largo del año. Más allá del ranking, la lista funciona como un termómetro del mercado editorial global y suele influir en lecturas, traducciones y circulación de libros en distintos países.

Dos miradas argentinas que dialogan con el mundo

“Mafalda” fue incluida en su nueva traducción al inglés realizada por Frank Wynne. A más de medio siglo de su creación, la historieta de Quino sigue vigente y conserva una lectura política, social y cultural que trasciende generaciones. Para The New Yorker, se mantiene como un referente cultural clave para América Latina, con una ironía que continúa interpelando a lectores de todo el mundo.

Por su parte, “El buen mal”, de Samanta Schweblin, llegó a la lista mediante la traducción de Megan McDowell, una de las traductoras más reconocidas de literatura latinoamericana contemporánea.

Qué valoró The New Yorker en su selección

La revista explicó que los títulos elegidos fueron los más “cautivadores, brillantes, provocadores y comentados del año”. En el primer puesto del ranking aparece "A marriage at sea", de Sophie Elmhirst mientras que también se mencionan "Audition", de Katie Kitamura; el libro de no ficción "A truce that is not peace", de Miriam Toews, y el poemario "Bread of angels", de Patti Smith.

Sobre Schweblin, los críticos señalaron que su escritura sostiene una tensión constante entre polos opuestos, una marca que atraviesa su obra y la consolida dentro del panorama literario internacional.

Un impulso para el mercado editorial argentino

La lista también incluyó "A flower traveled in my blood", del ex corresponsal de The Economist en la Argentina, Cohen Gilliland, centrado en la última dictadura militar, y la novela "La cresta de Ilión", de la mexicana Cristina Rivera Garza, donde aparece la figura de la poetisa Alejandra Pizarnik.

Para el mercado editorial nacional, la mención de Quino y Schweblin se vive como un nuevo impulso a la visibilidad de autores argentinos en circuitos culturales de alto prestigio y confirma que sus historias siguen encontrando lectores más allá de las fronteras.

