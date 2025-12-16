Secciones
Mirá el golazo de chilena del argentino Montiel que ganó el Premio Puskás de la FIFA

El delantero fconvirtió ante Independiente Rivadavia, el 11 de mayo en Avellaneda y se transformó en el tercer compatriota en recibir el galardón.

PREMIO INTERNACIONAL. Santiago Montiel recibió el Puskás por su gol con Independiente.
Hace 1 Hs

Santiago Montiel alcanzó este martes uno de los reconocimientos más importantes a nivel individual. Ganó el Premio Puskás, el galardón que distingue al mejor gol de la temporada en el mundo y que se entrega en la gala de los FIFA The Best. El delantero de Independiente fue premiado por la chilena que convirtió ante Independiente Rivadavia de Mendoza, el 11 de mayo pasado, en el Torneo Apertura 2025.

La acción se produjo en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Tras un tiro de esquina, Montiel tomó un despeje en la puerta del área y, con el arco a sus espaldas, resolvió la jugada con una chilena que terminó en la red y selló el triunfo 1-0 del “Rojo”. Ese gol, decisivo en el partido y de gran complejidad técnica, fue elegido por la FIFA entre los mejores del año y finalmente se impuso en la votación.

Con este premio, Montiel se convirtió en el tercer futbolista argentino en quedarse con el Puskás. Antes lo habían logrado Erik Lamela, en 2021, por su gol con Tottenham, y Alejandro Garnacho, en 2024, con la camiseta de Manchester United. De esta manera, el atacante de Independiente se sumó a una lista reducida que refleja la presencia argentina entre las mejores conquistas del fútbol mundial.

El reconocimiento se entrega desde la temporada 2008/2009 y forma parte de la gala de los premios The Best, donde la FIFA distingue a los protagonistas más destacados del año. En esta edición, el tanto de Montiel fue elegido por su ejecución acrobática y su impacto visual, elementos que lo colocaron por encima de otros goles nominados de distintas ligas y competencias.

La chilena ante Independiente Rivadavia ahora quedó grabada como una de las jugadas más recordadas de la temporada. Con este logro, Montiel inscribió su nombre en la historia del Premio Puskás y sumó un nuevo hito para el fútbol argentino en los premios de la FIFA.

