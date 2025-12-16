Mirá el golazo de chilena del argentino Montiel que ganó el Premio Puskás de la FIFA

La acción se produjo en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Tras un tiro de esquina, Montiel tomó un despeje en la puerta del área y, con el arco a sus espaldas, resolvió la jugada con una chilena que terminó en la red y selló el triunfo 1-0 del “Rojo”. Ese gol, decisivo en el partido y de gran complejidad técnica, fue elegido por la FIFA entre los mejores del año y finalmente se impuso en la votación.