Con Messi, “Dibu” Martínez y varias sorpresas: la FIFA anunció los nominados al premio The Best 2025

Un argentino entre los hinchas destacados

La pasión también tiene su espacio en los The Best. En la categoría de afición, el argentino Alejandro Ciganotto, seguidor de “La Academia”, fue nominado por su increíble travesía a pie desde Argentina hasta Río de Janeiro para alentar a Racing en la Copa Libertadores. Competirá con el legendario “Manolo el del Bombo”, de España, y los fanáticos del club iraquí Zakho.