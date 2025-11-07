Con Messi, “Dibu” Martínez y varias sorpresas: la FIFA anunció los nominados al premio The Best 2025

La FIFA oficializó el listado de aspirantes a los premios The Best 2025, la ceremonia que cada año celebra a los más destacados del fútbol mundial, tanto en la rama masculina como femenina. Este reconocimiento, ya tradicional, distingue a futbolistas, entrenadores y arqueros por su rendimiento a lo largo de la temporada.
La Selección Argentina vuelve a tener un papel protagónico en la nómina. Emiliano “Dibu” Martínez compite nuevamente por el premio al mejor arquero, mientras que Lionel Messi fue incluido entre los delanteros que aspiran a integrar el Once Ideal. Junto a ellos figuran otros campeones del mundo: Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, todos en la pelea por un lugar en la formación ideal.
En la categoría de arquero, “Dibu” buscará repetir su éxito tras haber ganado en 2022 y 2024, enfrentando a estrellas como Thibaut Courtois, Alisson Becker, Manuel Neuer, David Raya, Wojciech Szczęsny y Gianluigi Donnarumma. Para el premio al mejor jugador, la disputa promete un choque entre generaciones: Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y Lamine Yamal encabezan la lista, mientras que en el rubro de entrenadores sobresalen Hansi Flick y Luis Enrique.
Un argentino entre los hinchas destacados
La pasión también tiene su espacio en los The Best. En la categoría de afición, el argentino Alejandro Ciganotto, seguidor de “La Academia”, fue nominado por su increíble travesía a pie desde Argentina hasta Río de Janeiro para alentar a Racing en la Copa Libertadores. Competirá con el legendario “Manolo el del Bombo”, de España, y los fanáticos del club iraquí Zakho.
La gala de premiación, donde se revelarán los ganadores de la temporada 2024-2025, aún no tiene fecha ni sede confirmada, aunque la FIFA prevé realizarla a comienzos del próximo año en una capital europea.