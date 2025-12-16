La Municipalidad busca profesores de educación física y guardavidas para colonia de vacaciones

En una próxima instancia se realizará una entrevista psicotécnica obligatoria con turnos previos asignados: desde las 8 del lunes 22, en forma presencial, en la misma dirección. El Padrón Provisorio y Período de Tacha será el lunes 29 de 8 a 12 y el Padrón Definitivo se publicará el martes 30 a las 8. El mismo día se realizará la Propuesta de Designación Presencial en las oficinas de la Comisión de Administración y Gestión de Padrones Docentes Municipales en Jujuy 259.