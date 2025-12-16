La Municipalidad busca profesores de educación física y guardavidas para colonia de vacaciones

Este lunes la Municipalidad de San Miguel de Tucumán publicó un llamado abierto para un grupo de profesionales. Se invita a profesores de educación física, docentes en formación en Guardavidas o Socorristas Acuáticos a presentarse para cumplir con funciones en la escuela de verano que se habilitará próximamente en el Jardín Querubines en la calle Colombia 3203.
La Colonia de Vacaciones “Verano en mi querida ciudad” se habilitará en enero de 2026 en el Parque Zenón Santillán, dentro del predio del Jardín de Infantes Querubines. Podrán postularse profesores de Educación Física de la capital de nivel primario e inicial, que tengan titulación, carnet de sanidad y domicilio en San Miguel de Tucumán.
¿Cómo postularse para la Colonia de Vacaciones del Jardín Querubines?
El municipio ofrece dos cargos en carácter de interino a término, en turno mañana y/o tarde desde el 5 de enero hasta el 27 de febrero de 2026.
La Dirección de Educación también lanzó un llamado abierto específico para profesores de Educación Física de nivel inicial o primario que tengan formación en Guardavidas o Socorristas Acuáticos. Los interesados cubrirán dos cargos en carácter de interino a término en la fecha indicada y deben contar con carnet de sanidad y domicilio en la ciudad.
En primera instancia, los postulantes deberán estar inscriptos en el portal de Educación de la Municipalidad. Tienen plazo hasta el miércoles 17 a las 18. Luego se hará una recepción de documentación el jueves 18, de 8 a 12 de forma presencial en la Dirección de Educación Municipal de Jujuy 259.
En una próxima instancia se realizará una entrevista psicotécnica obligatoria con turnos previos asignados: desde las 8 del lunes 22, en forma presencial, en la misma dirección. El Padrón Provisorio y Período de Tacha será el lunes 29 de 8 a 12 y el Padrón Definitivo se publicará el martes 30 a las 8. El mismo día se realizará la Propuesta de Designación Presencial en las oficinas de la Comisión de Administración y Gestión de Padrones Docentes Municipales en Jujuy 259.
Para postular, deberán completar el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBv_k_nuD6QLftVN1h0Ny-P2iN7z5y0fo9coawFHxvyiX5uA/viewform