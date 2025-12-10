Contra el Aedes Aegypti: la Municipalidad capitalina puso en marcha el Plan Integral Antimosquito

Con el objetivo de reforzar las medidas preventivas para combatir al mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue y otras enfermedades, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán puso en marcha el Plan Integral Antimosquito (PIA) en el barrio SEOC.
El operativo, coordinado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, cuenta con la participación de promotores ambientales, personal de la Brigada Ambiental Municipal y profesionales de Bromatología.
La idea es recorrer distintos sectores de la ciudad con tareas de descacharreo, control focal y acciones de concientización. “Cada semana vamos a difundir el cronograma en nuestras redes sociales, igual que hacemos con el programa de Eco Canje”, detalló la secretaria de Ambiente, Julieta Migliavacca.