Los empleados de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán también recibirán un bono de fin de año de $100.000

Al igual que los empleados estatales de la provincia, quienes trabajan en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán recibirán por las fiestas de fin de año un bono de $100.000. El anuncio fue realizado por la intendenta Rossana Chahla, luego de la reunión de gabinete que encabezó este jueves, donde además realizó un balance anual de las principales acciones de gobierno y logros de 2025.
El monto no remunerativo será depositado en las cuentas de los agentes municipales después del segundo tramo del Sueldo Anual Complementario (SAC), antes de la llegada de la Navidad.
“Al igual que la Provincia, la Municipalidad también otorgará un bono de $100.000, financiado con fondos propios”, anunció la alcaldesa capitalina y ponderó: “Podemos hacerlo gracias a una administración responsable y una economía ordenada y sólida, que nos permite afrontar este esfuerzo en un mes tan especial como diciembre”.
Este será el segundo bono con fondos propios otorgado por el Municipio a sus trabajadores, que en noviembre reconoció su esfuerzo en el marco del Día del Trabajador Municipal.
“Sabemos lo que significan las fiestas para cada familia y la difícil situación con la que muchos llegan a fin de año; por eso decidimos acompañar a nuestras trabajadoras y trabajadores como corresponde”, concluyó Chahla.