Secciones
Política

Los empleados de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán también recibirán un bono de fin de año de $100.000

Lo confirmó la intendenta Rossana Chahla luego de la reunión de gabinete que encabezó este jueves.

Los empleados de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán también recibirán un bono de fin de año de $100.000
Hace 1 Hs

Al igual que los empleados estatales de la provincia, quienes trabajan en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán recibirán por las fiestas de fin de año un bono de $100.000. El anuncio fue realizado por la intendenta Rossana Chahla, luego de la reunión de gabinete que encabezó este jueves, donde además realizó un balance anual de las principales acciones de gobierno y logros de 2025.

El monto no remunerativo será depositado en las cuentas de los agentes municipales después del segundo tramo del Sueldo Anual Complementario (SAC), antes de la llegada de la Navidad.

“Al igual que la Provincia, la Municipalidad también otorgará un bono de $100.000, financiado con fondos propios”, anunció la alcaldesa capitalina y ponderó: “Podemos hacerlo gracias a una administración responsable y una economía ordenada y sólida, que nos permite afrontar este esfuerzo en un mes tan especial como diciembre”.

Este será el segundo bono con fondos propios otorgado por el Municipio a sus trabajadores, que en noviembre reconoció su esfuerzo en el marco del Día del Trabajador Municipal.

“Sabemos lo que significan las fiestas para cada familia y la difícil situación con la que muchos llegan a fin de año; por eso decidimos acompañar a nuestras trabajadoras y trabajadores como corresponde”, concluyó Chahla.

Temas Rossana Chahla
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión
1

Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión

San Miguel de Tucumán es la cuarta mejor ciudad del país para vivir, según la UBA
2

San Miguel de Tucumán es la cuarta mejor ciudad del país para vivir, según la UBA

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil
3

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada calurosa y hay alerta por fuertes tormentas
4

El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada calurosa y hay alerta por fuertes tormentas

Triste adiós a Gonzalo Urueña: el día que brilló en un mano a mano imperdible con LA GACETA
5

Triste adiós a Gonzalo Urueña: el día que brilló en un mano a mano imperdible con LA GACETA

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad
6

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad

Más Noticias
Un nuevo mapa laboral en el país: así serían las vacaciones, indemnizaciones y el banco de horas

Un nuevo mapa laboral en el país: así serían las vacaciones, indemnizaciones y el banco de horas

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

San Miguel de Tucumán es la cuarta mejor ciudad del país para vivir, según la UBA

San Miguel de Tucumán es la cuarta mejor ciudad del país para vivir, según la UBA

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada calurosa y hay alerta por fuertes tormentas

El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada calurosa y hay alerta por fuertes tormentas

Por qué el Gobierno demora la publicación del proyecto de la reforma laboral

Por qué el Gobierno demora la publicación del proyecto de la reforma laboral

Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión

Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión

En Puerto de Coquimbo, una comitiva de Tucumán analizó oportunidades de exportación

En Puerto de Coquimbo, una comitiva de Tucumán analizó oportunidades de exportación

Comentarios