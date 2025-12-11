Los empleados de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán también recibirán un bono de fin de año de $100.000

Al igual que los empleados estatales de la provincia, quienes trabajan en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán recibirán por las fiestas de fin de año un bono de $100.000. El anuncio fue realizado por la intendenta Rossana Chahla, luego de la reunión de gabinete que encabezó este jueves, donde además realizó un balance anual de las principales acciones de gobierno y logros de 2025.