Google integra la inteligencia artificial de Gemini en su navegador Chrome

Salvado el escollo, la empresa lanzó esta nueva funcionalidad con la que pretende ganar mercado a través de su ecosistema de búsquedas y de navegación, ventaja competitiva que tiene frente a ChatGPT. Según lo anunciado este fin de semana, la nueva integración con IA permitirá en un principio simplificar tareas complejas pero luego avanzar hacia funciones agénticas, es decir, una navegación automatizada en la que la IA tome decisiones por parte del usuario. El primer paso es un asistente que puede trabajar con el contexto de múltiples pestañas abiertas para responder preguntas, comparar información y resumir contenido, lo que resulta ideal para investigaciones o para planificar un viaje. Gracias a su integración no solo en Chrome, sino también en la cuenta de Google del usuario, Gemini podrá encontrar referencias específicas dentro de videos de YouTube, integrarse con aplicaciones como Google Docs y Calendar sin necesidad de cambiar de pestaña, y pronto podrá ayudar a encontrar páginas del historial basándose en descripciones simples.