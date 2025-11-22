Secciones
Para impulsar el turismo en el país, el Banco Nación lanzó un paquete de descuentos y financiación

Con foco en la temporada de verano 2026, habrá hasta 12 cuotas sin interés y reintegros en hotelería, gastronomía y pasajes durante todo el año.

Hace 2 Hs

El Banco Nación (BNA) anunció este sábado un amplio programa de beneficios destinado a fomentar el turismo interno, con opciones de financiación y descuentos para quienes planifiquen sus próximas vacaciones. 

La propuesta incluye cuotas sin interés, reintegros y promociones exclusivas para clientes que paguen a través de la billetera digital MODO BNA+ utilizando tarjetas de crédito Visa o Mastercard de la entidad.

Según informó el banco, el plan contempla hasta 12 cuotas sin interés en distintos rubros vinculados a viajes y descanso, con un Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) del 0,00% en las operaciones comprendidas. 

La iniciativa se mantendrá activa durante todo el año, aunque apunta especialmente a incentivar la demanda para la temporada de verano 2026.

Financiación para viajar por el país

El menú de opciones de pago en cuotas se concentra en servicios turísticos y de movilidad dentro del territorio nacional. Entre ellos:

Agencias de viajes: 6, 9 y 12 cuotas sin interés para paquetes y servicios nacionales.

Alquiler de autos: 6 y 12 cuotas sin interés.

Aerolíneas Argentinas y Despegar: 6 cuotas sin interés, exclusivamente para destinos dentro del país.

Tren Solar de la Quebrada: 6 cuotas sin interés para adquirir pasajes del servicio jujeño.

Descuentos y reintegros en alojamiento, gastronomía y transporte

Además de la financiación, el Banco Nación habilitó una serie de reintegros que los usuarios verán reflejados como un ajuste de crédito en su resumen de cuenta. Entre los principales beneficios se destacan:

Hoteles y hosterías: 10% de descuento y 6 cuotas sin interés, sin tope de reintegro en comercios adheridos.

Balnearios: 10% de descuento y 6 cuotas sin interés, también sin tope.

Camino Gastronómico: 20% de reintegro pagando con QR de MODO BNA+, con un tope de $10.000.

Parques Nacionales y pasajes nacionales: 10% de reintegro y 3 cuotas sin interés.

Si bien varios beneficios no tienen límite de devolución, la entidad recomendó consultar las bases y condiciones de cada promoción, ya que algunos reintegros cuentan con topes semanales o mensuales.

