Secciones
EconomíaNoticias económicas

ARCA reducirá desde enero las cargas administrativas

El organismo recaudador busca simplificar los trámites de los pequeños contribuyentes.

ARCA ARCA
Hace 2 Hs

Desde enero, los contribuyentes que utilicen controladores fiscales para emitir comprobantes tendrán una menor carga administrativa. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) redujo el número de trámites que los usuarios de estos dispositivos deben presentar ante el organismo. La decisión fue instrumentada por medio de la Resolución General 5801/2025, publicada en el Boletín Oficial de la Nación.

A partir de ahora, los monotributistas, responsables inscriptos en IVA y exentos deberán presentar ante ARCA de forma mensual y ya no semanal tanto el Formulario 8011 “Reporte Resumen de totales”, así como también el Formulario 8010 “Reporte Cinta Testigo Digital”. Al mismo tiempo, se elimina la obligación de presentar el formulario 8012 para evitar la repetición innecesaria en la carga y almacenamiento de datos.

"De esta manera, ARCA facilita el cumplimiento tributario, al simplificar las obligaciones de los usuarios de controladores fiscales. La medida va en línea con la implementación del IVA simple y del régimen simplificado del impuesto a las ganancias para personas humanas", comunicó el organismo impositivo.

¿El Formularios 8010 puede presentarse en forma semanal?

En efecto, ARCA informó que aquellos casos de responsables inscriptos que por su volumen de facturación les convenga continuar con la presentación semanal, como por ejemplo las grandes empresas, podrán generarlo con una periodicidad inferior a mensual y presentar la totalidad de la información finalizada al período mensual a informar. Adicionalmente, se permitirá la presentación de este reporte en formato ZIP.

Temas Agencia de Recaudación y Control Aduanero ARCALa Agencia de Recaudación
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Gobierno sigue buscando dólares en el mercado

El Gobierno sigue buscando dólares en el mercado

“Se lo dijimos en la cara a Sturzenegger”: qué responde el sector vitivinícola a las nuevas medidas

“Se lo dijimos en la cara a Sturzenegger”: qué responde el sector vitivinícola a las nuevas medidas

¿Cuánto será el costo fiscal de la baja de las retenciones?

¿Cuánto será el costo fiscal de la baja de las retenciones?

Seis pasos para empezar a invertir en criptomonedas

Seis pasos para empezar a invertir en criptomonedas

Adiós al empleo tradicional; hola pasaporte laboral

Adiós al empleo tradicional; hola "pasaporte laboral"

Lo más popular
Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán
1

Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas
2

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria
3

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?
4

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?

Buscando reglas en la selva de las app de transporte
5

Buscando reglas en la selva de las app de transporte

El tiempo en Tucumán: después del alivio se viene una semana muy calurosa
6

El tiempo en Tucumán: después del alivio se viene una semana muy calurosa

Más Noticias
Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

Se detuvo la producción de Oreo, Milka y Beldent en Argentina: ¿cuándo volverá a trabajar Mondelez?

Se detuvo la producción de Oreo, Milka y Beldent en Argentina: ¿cuándo volverá a trabajar Mondelez?

El tiempo en Tucumán: después del alivio se viene una semana muy calurosa

El tiempo en Tucumán: después del alivio se viene una semana muy calurosa

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán

Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?

Daniel Ploper: “No logramos resolver los problemas crónicos en Tucumán”

Daniel Ploper: “No logramos resolver los problemas crónicos en Tucumán”

Comentarios