Quién es Nick Reiner, el hijo del cineasta Rob Reiner y principal sospechoso del doble crimen

Horas después de que encontraran los cuerpos sin vida de Rob Reiner y su esposa, Michele, el principal sospechoso fue detenido. Nick Reiner, de 32 años, se encuentra privado de su libertad bajo una fianza de 4 millones de dólares, según registros del Departamento de Policía de Los Ángeles.
Reiner fue detenido la noche del domingo, día en que hallaron los cadáveres de sus padres. La primera denuncia fue realizada por su hermana, Romy, quien alegó que su hermano Nick es "peligroso". Además, el medio TMZ relató que horas antes de la tragedia, Rob, su esposa y su hijo Nick asistieron a una fiesta de Navidad el sábado por la noche. Allí, padre e hijo habrían discutido acaloradamente.
La historia de Nick Reiner y sus problemas con las drogas
A diferencia del éxito masivo de su progenitor, Nick Reiner forjó un camino discreto en la industria cinematográfica. Su aporte más relevante ocurrió en 2016 como coguionista de la película Being Charlie, dirigida por el propio Rob Reiner. El filme aborda la lucha de un adolescente contra las adicciones, un relato inspirado de forma libre en las vivencias personales de Nick con la drogodependencia.
Según recordó Nick al diario LA Times, el joven "pasó años luchando con la adicción y, con la ayuda de su padre, contó su historia al mundo", logrando la sobriedad hacia el año 2015 durante la producción de dicha cinta. En una entrevista concedida a la revista People, Nick detalló los momentos más oscuros de su pasado, incluyendo el periodo en que vivió en la calle por rechazar la ayuda familiar.
"Si quería hacerlo a mi manera y no ir a los programas que sugerían, entonces tenía que ser indigente", afirmó en aquel entonces. Al reflexionar sobre la gravedad de su situación y el riesgo de vida que enfrentó, admitió con crudeza que su supervivencia fue una cuestión de azar: "Todo es suerte. Tiras los dados y esperas lograrlo".
La infancia desconectada de Nick Reiner
Nick afirmó en una entrevista con AOL en 2016 que no había "conectado mucho" con su padre durante su infancia. Rob Reiner admitió entonces que, en su desesperación, priorizó el consejo de especialistas por encima de la voz de su hijo. "Cuando Nick nos decía que no estaba funcionando para él, no lo escuchábamos", reconoció.
Según indica el medio BBC: Nick también explicó que su decisión de dejar la heroína estuvo motivada por una constatación práctica. "Vengo de una buena familia. No se supone que deba estar en la calle o en refugios para personas sin hogar haciendo estas cosas". Tras Being Charlie no volvió a acumular créditos relevantes en el cine, según bases de datos de la industria, y expresó su deseo de forjar un camino independiente.