Quién es Nick Reiner, el hijo del cineasta Rob Reiner y principal sospechoso del doble crimen

Según indica el medio BBC: Nick también explicó que su decisión de dejar la heroína estuvo motivada por una constatación práctica. "Vengo de una buena familia. No se supone que deba estar en la calle o en refugios para personas sin hogar haciendo estas cosas". Tras Being Charlie no volvió a acumular créditos relevantes en el cine, según bases de datos de la industria, y expresó su deseo de forjar un camino independiente.