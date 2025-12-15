Horror en Hollywood: investigan la muerte de Rob Reiner y su esposa como un caso de parricidio

La comunidad de Hollywood se encuentra profundamente conmocionada tras confirmarse la trágica muerte del director, productor y actor Rob Reiner y su esposa, Michele Reiner. La pareja fue encontrada sin vida en su residencia del exclusivo barrio de Brentwood, en Los Ángeles, en un suceso que apunta a un doble homicidio.
Fuentes exclusivas consultadas por la revista People han señalado a Nick Reiner, hijo de la pareja, como el presunto responsable de este violento crimen que ha sacudido los cimientos de la industria cinematográfica.
Según reportes del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), los servicios de emergencia acudieron al domicilio de los Reiner el pasado domingo 14 de diciembre, alrededor de las 3.30 p.m., tras un llamado de asistencia médica. Al llegar, las autoridades encontraron los cuerpos sin vida de un hombre de 78 años y una mujer de 68. Posteriormente, se identificó a las víctimas como Rob Reiner y Michele Reiner, ambos con heridas producidas por arma blanca. La investigación del doble asesinato sigue en curso, buscando esclarecer los detalles y motivos detrás de la tragedia.
El legado de Reiner en Hollywood
Rob Reiner fue una de las personalidades más influyentes y queridas de Hollywood. Su prolífica carrera detrás de las cámaras incluye la dirección de películas icónicas que definieron géneros y generaciones. Entre sus trabajos más celebrados se encuentran la aclamada comedia Cuando Harry conoció a Sally… (1989), el clásico de terror Misery (1990), la favorita de culto La princesa prometida (1987), el drama judicial Cuestión de honor (1992), y las inolvidables Stand by Me (1986) y This Is Spinal Tap (1984). Previamente, alcanzó gran fama como actor interpretando a Mike Stivic en la popular comedia de situación All in the Family.
Nacido en el Bronx, Reiner era hijo del legendario Carl Reiner. Se casó con Michele Singer en 1989, a quien conoció durante la producción de Cuando Harry conoció a Sally…, y juntos tuvieron tres hijos.
El foco de la investigación se ha centrado en el hijo de la pareja, Nick Reiner, quien en el pasado había hablado abiertamente sobre su larga batalla contra la adicción a las drogas. En una entrevista con People en 2016, Nick describió un periodo marcado por el consumo y la intermitencia en los procesos de rehabilitación, una experiencia que sirvió de base para la película semi-autobiográfica Being Charlie, que él mismo coescribió. En ese momento, había expresado su deseo de reinsertarse en la vida de Los Ángeles y estar cerca de su familia.