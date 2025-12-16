¿Mesas adentro o afuera?: cómo estaría el tiempo para el 24 y el 31 de diciembre

Quedan apenas un día y una semana para Nochebuena y otros ocho días para la Víspera de Año Nuevo. Mientras tanto los preparativos también llevan a considerar si la mesa festiva se colocará en el patio o en un lugar más resguardado. ¿Cómo estaría el tiempo para el 24 y el 31 de diciembre?
Como suele ser habitual en Tucumán, la época de fiestas puede venir acompañada tanto de mucho calor como de lluvias que pueden transformarse en tormentas más severas. Aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aún no publicó información oficial sobre el tiempo el 24 de diciembre, otras entidades como la compañía estadounidense de pronósticos AccuWeather dejaron en claro que la Nochebuena sería pasada por agua.
¿Cómo estaría el tiempo el 24 y el 31?
De acuerdo con la plataforma para predecir el tiempo local e internacional, en la provincia de Tucumán, a partir de una predicción mensual, el 24 de diciembre las mesas deberían armarse adentro. Para ese día la temperatura sería de unos 30°C de máxima. El cielo estaría bastante nublado, con una humedad del 76% y 55% de probabilidades de precipitación para la noche, mientras que el termómetro descendería a los 22°C.
El 31 de diciembre parecería indicar un tiempo ideal para disfrutar al aire libre. Aunque en el día la máxima alcanzaría los 33°C, la noche se volvería más agradable, con un cielo principalmente nublado, probabilidades de precipitación de apenas un 25% y una humedad significativa del 58%.
En la semana festiva las temperaturas alcanzarán los 30°C. Ese lunes 22, según indicó el SMN, no se esperan lluvias mientras que el cielo estará mayormente nublado.