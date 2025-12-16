¿Mesas adentro o afuera?: cómo estaría el tiempo para el 24 y el 31 de diciembre

¿Cómo estaría el tiempo el 24 y el 31?

De acuerdo con la plataforma para predecir el tiempo local e internacional, en la provincia de Tucumán, a partir de una predicción mensual, el 24 de diciembre las mesas deberían armarse adentro. Para ese día la temperatura sería de unos 30°C de máxima. El cielo estaría bastante nublado, con una humedad del 76% y 55% de probabilidades de precipitación para la noche, mientras que el termómetro descendería a los 22°C.