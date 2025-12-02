Hasta cuándo se esperan lluvias en Tucumán, según el Servicio Meteorológico

La ciudad de San Miguel de Tucumán amaneció con una lluvia tenue. Desde el fin de semana, las precipitaciones no dejan de aparecer y todo parece indicar que continuarán por algunos días más. La temperatura, si bien dio un respiro este martes, volverá a ascender a partir del miércoles, para posicionarse más cerca del promedio de los indicadores de verano.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó al menos unas horas más de lluvia. Para lo que resta de esta jornada, se esperan tormentas aisladas a lo largo de todo el día. La actualización del SMN para esta semana indica que habrá hasta un 40% de probabilidades de precipitaciones. La temperatura máxima se ubicará en los 23 °C durante la siesta. Además, se prevén vientos de hasta 22 kilómetros por hora.
¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán?
La temperatura máxima de este martes se mantendrá casi sin cambios hasta el miércoles. La mínima del tercer día de la semana será de 21 °C y la máxima, por la tarde, subirá hasta los 32 °C. Para la madrugada, la mañana y la tarde de mañana se esperan tormentas aisladas con actividad eléctrica frecuente.
Habrá un 40% de probabilidades de precipitaciones y vientos de hasta 12 kilómetros por hora, con ráfagas que variarán en su dirección. Hacia la noche, las chances de lluvia descenderán al 0%, aunque los tucumanos deberán estar atentos a las próximas actualizaciones del pronóstico, que puede cambiar con cada nueva carga de información del SMN.
Finalmente, el cielo empezará a despejarse hacia el jueves. Para entonces, el organismo no prevé más precipitaciones, aunque las nubes no dejarán el cielo totalmente descubierto. La temperatura mínima estará en 21 °C y la máxima en 34 °C, y habrá vientos más leves que los registrados en el resto de la semana.
Se espera que, hacia el fin de la semana, las temperaturas se mantengan similares a las del jueves y que no vuelvan las precipitaciones.