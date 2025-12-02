Hasta cuándo se esperan lluvias en Tucumán, según el Servicio Meteorológico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó al menos unas horas más de lluvia. Para lo que resta de esta jornada, se esperan tormentas aisladas a lo largo de todo el día. La actualización del SMN para esta semana indica que habrá hasta un 40% de probabilidades de precipitaciones. La temperatura máxima se ubicará en los 23 °C durante la siesta. Además, se prevén vientos de hasta 22 kilómetros por hora.