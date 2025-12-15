“Esto es para los que estuvieron siempre”, dijo Filgueira al ser elegida como Deportista del Año de LA GACETA

Una ganadora que fue de menor a mayor. En el salón principal del Sheraton Hotel Tucumán, con los deportistas ternados sobre el escenario y sus familiares siguiendo cada detalle, la 21ª edición de la Fiesta del Deporte de LA GACETA llegó a su momento más esperado. Cuando la periodista Carolina Servetto tomó el micrófono y anunció el nombre de la ganadora del premio mayor, el clima cambió por completo. El reconocimiento más importante de la noche tenía destinataria: María Emilia Filgueira, en la disciplina mountain bike, elegida Deportista del Año, en medio de una ovación cargada de emoción y significado.