Noche histórica en la WWE: John Cena se despidió del ring tras caer frente a Gunther

La despedida fue emotiva: Cena recibió el reconocimiento de la multitud mientras levantaba los cinturones ante la ovación del público y estaba rodeado de figuras destacadas de la WWE como Cody Rhodes y CM Punk, quienes ingresaron al ring para rendir homenaje al campeón retirado. Una vez terminado el combate, el luchador selló su adiós dejando sus zapatillas y bandas sobre la lona y saludando al público, cerrando una era que lo consagra como uno de los nombres más influyentes en la historia de la compañía.