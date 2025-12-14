Secciones
DeportesMás deportes

Noche histórica en la WWE: John Cena se despidió del ring tras caer frente a Gunther

La WWE despidió a John Cena con una noche cargada de homenajes, emoción y tensión, marcada por su derrota ante Gunther, un combate agónico y una reacción dividida del público en el cierre de una era histórica.

John Cena se despidió del ring tras caer frente a Gunther John Cena se despidió del ring tras caer frente a Gunther as.com
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

El legendario John Cena puso fin a su carrera profesional en la WWE con una derrota ante Gunther, en una noche histórica celebrada el Saturday Night’s Main Event desde la Capital One Arena en Washington D.C.. Tras una lucha intensa en la que ambos intercambiaron movimientos clave y Cena incluso dominó con su icónico Attitude Adjustment, el combate terminó con el veterano de 17 campeonatos mundiales rendido ante el Ring General mediante una sumisión (sleeper hold) marcando así el cierre de más de dos décadas de trayectoria dentro del cuadrilátero.

La despedida fue emotiva: Cena recibió el reconocimiento de la multitud mientras levantaba los cinturones ante la ovación del público y estaba rodeado de figuras destacadas de la WWE como Cody Rhodes y CM Punk, quienes ingresaron al ring para rendir homenaje al campeón retirado. Una vez terminado el combate, el luchador selló su adiós dejando sus zapatillas y bandas sobre la lona y saludando al público, cerrando una era que lo consagra como uno de los nombres más influyentes en la historia de la compañía.

¿Cómo fue elcombate que marcó la despedida de John Cena?

Antes del combate, la WWE emitió un video especial en el que numerosos amigos, compañeros y antiguos rivales dejaron de lado sus personajes para dedicarle un último mensaje a John Cena. En varios de esos testimonios, destacaron que por fin habían “visto” al luchador, en clara alusión a su célebre frase “You can’t see me”.

La presentación estuvo a cargo de Lilian García, luego de que la leyenda recorriera por última vez la rampa de ingreso. En ese trayecto, Cena se tomó un instante para enfocar a la cámara que habitualmente lo sigue, como gesto de homenaje. Ya en el ringside, se fundió en abrazos con varias figuras, entre ellas Kevin Owens, quien fue ovacionado por el público.

El combate se mantuvo parejo de principio a fin. Gunther buscó constantemente llevar la acción a la lona, mientras Cena desplegó todo su repertorio clásico para el disfrute de los fanáticos. Uno de los momentos más impactantes se dio cuando aplicó un Attitude Adjustment sobre Gunther encima de la mesa de comentaristas, lanzándose desde las escalerillas metálicas. Aunque el austríaco rozó el metal, la maniobra se ejecutó según lo previsto.

En el tramo final, ambos recurrieron a todo su arsenal. Cena logró escapar de varias Powerbombs, mientras Gunther evitó la cuenta de tres tras recibir un Super Attitude Adjustment desde la esquina. Los minutos decisivos fueron agónicos, con Gunther insistiendo reiteradamente con su Sleeper Hold y Cena resistiendo hasta el límite, fiel a su lema “Never Give Up”. Sin embargo, el desenlace generó una fuerte decepción cuando Cena no pudo continuar y terminó rindiéndose.

Gunther festejó la victoria con su habitual actitud de villano y abandonó rápidamente el ring, dejando el foco en Cena. El público, visiblemente encendido, entonó cánticos de “Bullshit” y luego “la cagaste” cuando Triple H apareció junto al roster de la WWE. Cena recibió los dos cinturones de manos de CM Punk y Cody Rhodes y, posteriormente, protagonizó un abrazo con Triple H, que fue fuertemente abucheado.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza
1

El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza

Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal
2

Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal

Una mirada al universo: Orlando Bravo, mucho más que un doctor en Física
3

Una mirada al universo: Orlando Bravo, mucho más que un doctor en Física

¿Se cae la reforma? El fin de los acoples, la “reformita” y otros cuentos de Navidad
4

¿Se cae la reforma? El fin de los acoples, la “reformita” y otros cuentos de Navidad

Piden que se agrave la pena contra Cerisola y que se condene a Sacca en la causa YMAD
5

Piden que se agrave la pena contra Cerisola y que se condene a Sacca en la causa YMAD

Osos dormilones, águilas agudas y “homeless” poderosos
6

Osos dormilones, águilas agudas y “homeless” poderosos

Más Noticias
Un síntoma nocturno poco conocido podría ser una alerta temprana de cáncer

Un síntoma nocturno poco conocido podría ser una alerta temprana de cáncer

Hay alerta naranja y amarilla: ¿dónde habrá tormentas con granizo y viento zonda?

Hay alerta naranja y amarilla: ¿dónde habrá tormentas con granizo y viento zonda?

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

Llegan las Gemínidas, la lluvia de estrellas más intensa del año: el horario de este espectáculo imperdible

Llegan las Gemínidas, la lluvia de estrellas más intensa del año: el horario de este espectáculo imperdible

Cuál es la playa de Brasil más cercana a Argentina para visitar en el verano 2026: todo lo que tenés que saber

Cuál es la playa de Brasil más cercana a Argentina para visitar en el verano 2026: todo lo que tenés que saber

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

Comentarios