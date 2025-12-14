Noche histórica en la WWE: John Cena se despidió del ring tras caer frente a Gunther

El legendario John Cena puso fin a su carrera profesional en la WWE con una derrota ante Gunther, en una noche histórica celebrada el Saturday Night’s Main Event desde la Capital One Arena en Washington D.C.. Tras una lucha intensa en la que ambos intercambiaron movimientos clave y Cena incluso dominó con su icónico Attitude Adjustment, el combate terminó con el veterano de 17 campeonatos mundiales rendido ante el Ring General mediante una sumisión (sleeper hold) marcando así el cierre de más de dos décadas de trayectoria dentro del cuadrilátero.
La despedida fue emotiva: Cena recibió el reconocimiento de la multitud mientras levantaba los cinturones ante la ovación del público y estaba rodeado de figuras destacadas de la WWE como Cody Rhodes y CM Punk, quienes ingresaron al ring para rendir homenaje al campeón retirado. Una vez terminado el combate, el luchador selló su adiós dejando sus zapatillas y bandas sobre la lona y saludando al público, cerrando una era que lo consagra como uno de los nombres más influyentes en la historia de la compañía.
¿Cómo fue elcombate que marcó la despedida de John Cena?
Antes del combate, la WWE emitió un video especial en el que numerosos amigos, compañeros y antiguos rivales dejaron de lado sus personajes para dedicarle un último mensaje a John Cena. En varios de esos testimonios, destacaron que por fin habían “visto” al luchador, en clara alusión a su célebre frase “You can’t see me”.
La presentación estuvo a cargo de Lilian García, luego de que la leyenda recorriera por última vez la rampa de ingreso. En ese trayecto, Cena se tomó un instante para enfocar a la cámara que habitualmente lo sigue, como gesto de homenaje. Ya en el ringside, se fundió en abrazos con varias figuras, entre ellas Kevin Owens, quien fue ovacionado por el público.
El combate se mantuvo parejo de principio a fin. Gunther buscó constantemente llevar la acción a la lona, mientras Cena desplegó todo su repertorio clásico para el disfrute de los fanáticos. Uno de los momentos más impactantes se dio cuando aplicó un Attitude Adjustment sobre Gunther encima de la mesa de comentaristas, lanzándose desde las escalerillas metálicas. Aunque el austríaco rozó el metal, la maniobra se ejecutó según lo previsto.
En el tramo final, ambos recurrieron a todo su arsenal. Cena logró escapar de varias Powerbombs, mientras Gunther evitó la cuenta de tres tras recibir un Super Attitude Adjustment desde la esquina. Los minutos decisivos fueron agónicos, con Gunther insistiendo reiteradamente con su Sleeper Hold y Cena resistiendo hasta el límite, fiel a su lema “Never Give Up”. Sin embargo, el desenlace generó una fuerte decepción cuando Cena no pudo continuar y terminó rindiéndose.
Gunther festejó la victoria con su habitual actitud de villano y abandonó rápidamente el ring, dejando el foco en Cena. El público, visiblemente encendido, entonó cánticos de “Bullshit” y luego “la cagaste” cuando Triple H apareció junto al roster de la WWE. Cena recibió los dos cinturones de manos de CM Punk y Cody Rhodes y, posteriormente, protagonizó un abrazo con Triple H, que fue fuertemente abucheado.