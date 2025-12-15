María Emilia Filgueira se llevó el premio mayor de la Fiesta del Deporte de LA GACETA

Hubo aplausos que sonaron distinto. No por el volumen, sino por lo que cargaban adentro. Porque cuando el deporte se celebra de verdad, no se premia sólo el resultado, sino el camino, las horas de entrenamiento, el sacrificio que no siempre se ve. Así fue el clima que envolvió a la 21ª edición de la Fiesta del Deporte de LA GACETA, una noche que volvió a poner en escena lo mejor del deporte tucumano y a quienes lo sostienen con pasión, constancia y talento.