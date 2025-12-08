La autocrítica de Briatore tras finalizar la temporada de Alpine en la Fórmula 1: "El auto no fue lo suficientemente competitivo"

El cierre de la temporada 2025 de la Fórmula 1 dejó diferentes sensaciones según el lugar en el que cada equipo terminó parado. Mientras McLaren celebró el título de Lando Norris, Alpine volvió a quedarse con un balance amargo y sin margen para disimularlo. El Gran Premio de Abu Dhabi, última fecha del calendario, no solo aseguró la coronación del británico: también confirmó el peor desenlace para la estructura francesa, que finalizó en el fondo de la tabla de constructores.
Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo en el que corren Pierre Gasly y Franco Colapinto, tomó la palabra tras la competencia en Emiratos Árabes y sintetizó un año que nunca despegó. “Lo que pasó hoy representa bastante bien nuestra temporada. No tuvimos un auto lo suficientemente competitivo. Fue un año largo, con momentos difíciles para todos”, reconoció el italiano, en un comunicado difundido por Alpine. Además, dejó un mensaje hacia adentro: “Sé que todos quieren pasar esta página y trabajar sin descanso para que 2026 sea mucho mejor”.
La caída al último puesto en el campeonato expone el retroceso. Alpine terminó con apenas 22 puntos (todos sumados por Gasly) y quedó a una distancia llamativa de Sauber, penúltimo con 68. Ni Jack Doohan ni Colapinto pudieron anotar unidades en sus participaciones. El piloto argentino, que heredó el asiento en la segunda mitad del año, cerró su debut sin puntos, en un contexto colectivo que nunca ofreció demasiadas herramientas.
Briatore, que regresó a la estructura de Enstone en 2024 para intentar encaminar un proyecto histórico que supo ser campeón con Michael Schumacher y Fernando Alonso, no pudo repetir viejas épocas. Además de lo deportivo, la posición final también golpea las arcas del equipo: la distribución de ingresos que hace la F1 depende de esa clasificación.
Con el 2026 en el horizonte y la revolución técnica que traerán los nuevos reglamentos, Alpine ve la próxima temporada como una oportunidad para reiniciar el sistema. “Felicitaciones a McLaren y a Norris por ambos campeonatos. Fueron la referencia este año”, destacó Briatore, antes de marcar la hoja de ruta. “Por nuestra parte, seguimos trabajando duro, con una mejor temporada en 2026 en la mira”.
La escudería francesa se despide así de un año que Colapinto también definió como “para aprender y seguir creciendo”, y que obliga a un giro profundo si quiere recuperar el protagonismo perdido.