La autocrítica de Briatore tras finalizar la temporada de Alpine en la Fórmula 1: "El auto no fue lo suficientemente competitivo"

Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo en el que corren Pierre Gasly y Franco Colapinto, tomó la palabra tras la competencia en Emiratos Árabes y sintetizó un año que nunca despegó. “Lo que pasó hoy representa bastante bien nuestra temporada. No tuvimos un auto lo suficientemente competitivo. Fue un año largo, con momentos difíciles para todos”, reconoció el italiano, en un comunicado difundido por Alpine. Además, dejó un mensaje hacia adentro: “Sé que todos quieren pasar esta página y trabajar sin descanso para que 2026 sea mucho mejor”.