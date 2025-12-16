La izquierda en América Latina: hora de reflexión, dice Sheinbaum

El avance de la ultraderecha en América Latina, con el triunfo de José Antonio Kast en Chile, debe hacer reflexionar a los movimientos de izquierda, dijo la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum. La gobernante, quien horas antes había felicitado en la red social X al candidato chileno, fue interrogada en su rueda de prensa matutina sobre el avance en la región de la extrema derecha. “Es un momento de reflexión para los movimientos progresistas en América Latina de por qué se dan estas circunstancias (...) hay que analizar qué paso en Chile”, respondió Sheinbaum.