La izquierda en América Latina: hora de reflexión, dice Sheinbaum
El avance de la ultraderecha en América Latina, con el triunfo de José Antonio Kast en Chile, debe hacer reflexionar a los movimientos de izquierda, dijo la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum. La gobernante, quien horas antes había felicitado en la red social X al candidato chileno, fue interrogada en su rueda de prensa matutina sobre el avance en la región de la extrema derecha. “Es un momento de reflexión para los movimientos progresistas en América Latina de por qué se dan estas circunstancias (...) hay que analizar qué paso en Chile”, respondió Sheinbaum.

La presidenta reconoció que los chilenos eligieron democráticamente quién quieren que los gobierne pero admitió también que desde la izquierda desean ver “más gobiernos cercanos al pueblo”.

El domingo, la presidenta felicitó a Chile y a Kast por la jornada electoral. “Confío en que ambos gobiernos seguiremos trabajando por el bien de nuestros países y de la región”, escribió. Sheinbaum encabeza desde finales de 2024 el segundo gobierno de izquierda en México tras el de su aliado Andrés Manuel López Obrador.

