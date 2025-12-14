Balotaje presidencial: la ola de criminalidad propulsa a Kast por sobre Jara en Chile

Sondeos pronostican un 61% de votos para el derechista

Como una “definición histórica” se califica en los medios chilenos la contienda de hoy por la presidencia entre José Antonio Kast y Jeannette Jara. Si bien el oficialismo se quedó con la primera vuelta por 26,85% de los votos contra el 23,93%, el conglomerado de candidatos de derecha podría volcarse por la oposición. Los tres candidatos que superaron los dos dígitos de votos (Franco Parisi, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei) se encuentran más próximos a la agenda de campaña de Kast, lo que repercutió en las encuestas previas al balotaje: según un sondeo del Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, el dirigente de derecha alcanzaría el 61% de los votos.15.791.056 electores están habilitados para elegir