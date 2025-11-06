Detuvieron al agresor de Claudia Sheinbaum: quién es Uriel Rivera y cómo fue el ataque que generó indignación en México

Uriel Rivera, de 33 años, fue detenido el martes 4 de noviembre por la policía de Ciudad de México luego de que una joven de 25 años pidiera ayuda por un episodio de tocamientos indebidos en el Centro Histórico. Minutos después, las autoridades confirmaron que se trataba del mismo hombre que ese mismo día había agredido a la presidenta Claudia Sheinbaum frente a Palacio Nacional, en un hecho que generó repudio generalizado.