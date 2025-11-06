Detuvieron al agresor de Claudia Sheinbaum: quién es Uriel Rivera y cómo fue el ataque que generó indignación en México

Uriel Rivera, de 33 años, fue detenido el martes 4 de noviembre por la policía de Ciudad de México luego de que una joven de 25 años pidiera ayuda por un episodio de tocamientos indebidos en el Centro Histórico. Minutos después, las autoridades confirmaron que se trataba del mismo hombre que ese mismo día había agredido a la presidenta Claudia Sheinbaum frente a Palacio Nacional, en un hecho que generó repudio generalizado.
Según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la captura de Rivera se concretó en Paseo de la Condesa, tras un operativo de búsqueda desplegado por personal policial. La investigación determinó que el agresor había tenido comportamientos similares con al menos otra mujer en la misma zona durante la jornada, lo que evidenció un patrón de ataques contra mujeres.
Sheinbaum relató que el individuo presentaba signos de embriaguez al momento de ser localizado y que, tras la agresión, continuó deambulando por el área, repitiendo conductas de acoso.
El incidente con la presidenta fue grabado y difundido ampliamente en redes sociales. En el video se observa el momento en que Rivera se aproxima mientras Sheinbaum camina hacia la Secretaría de Educación Pública desde Palacio Nacional, rodeada por su equipo y en contacto con ciudadanos. El hombre la abraza por detrás, intenta besarla en el cuello y la toca sin su consentimiento.
Aunque el personal de seguridad no reaccionó de inmediato, un ayudante de Sheinbaum logró apartar al agresor. Rivera se alejó del lugar antes de que pudiera ser detenido, pero fue identificado más tarde gracias a las imágenes viralizadas.
Horas después, la presidenta confirmó que presentó una denuncia formal por el episodio de acoso. Desde diversos sectores políticos y sociales se expresaron muestras de solidaridad hacia ella y se subrayó la necesidad de fortalecer las políticas de seguridad y sanción frente a los delitos sexuales en espacios públicos.
“El acoso sexual es un delito y debe castigarse con todo el peso de la ley”, remarcaron desde distintos colectivos feministas tras conocerse el arresto.
El caso de Uriel Rivera, cuyo nombre y rostro recorrieron el país, expuso una vez más la vulnerabilidad de las mujeres frente a las agresiones en la vía pública, incluso cuando se trata de la máxima autoridad de la Nación.