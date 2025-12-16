Daniel Ploper: “No logramos resolver los problemas crónicos en Tucumán”

- Hay materias que están pendientes. Como en otros aspectos de la vida de Tucumán, no logramos resolver problemas crónicos. La provincia está bendecida con un régimen de lluvias y, sin embargo, nos inundamos y, meses después, sufrimos sequías, con cultivos desfallecientes y animales sin agua. Aquí se avanzó algo con el Prosap (Programa de Servicios Agrícolas Provinciales del entonces Ministerio de Agricultura de la Nación), mediante la implementación de sistemas de riego en Tafí del Valle y en otras zonas de la provincia. Sin embargo, también existieron proyectos para el este tucumano que, por diversas razones, no se concretaron. Está además el problema de los diques: cuántas veces hemos escuchado que se van a construir. Falta que inauguren maquetas. Lo que se necesitan son soluciones concretas. No puede ser que en Tucumán, durante la primavera, se peleen por el agua de riego. Las superficies que hoy se irrigan con caña de azúcar y citrus son mínimas, y en el caso de los cultivos de granos, ni hablar.