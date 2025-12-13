Secciones
En noviembre, se exportó un 30% más que ese mes de 2024

Desde enero y hasta el mes pasado las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior alcanzaron el récord de casi 93 millones de toneladas.

DATO. Se venden productos de la agroindustria argentina en unos 130 países.
Hace 7 Hs

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación comunicaron que las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), con embarque en noviembre 2025, fueron un 28% superiores al mismo mes de 2024, un desempeño excepcional que demuestra el fortalecimiento de las exportaciones, según datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional.

Los números muestran que los registros alcanzaron 9.323.770 toneladas para noviembre de 2025, mientras que para el mismo mes del año pasado el resultado había sido de 7.272.084 toneladas, dato que hasta ahora representaba el máximo alcanzado de los últimos cinco años para este mes.

Asimismo, el volumen registrado quedó también un 91% por encima del promedio reciente, ubicado en 4.879.546 toneladas.

El dinamismo exportador también se reflejó en las DJVE mensual acumulada entre enero y noviembre, que alcanzó 92.627.178 toneladas, un crecimiento de 16% que constituye un nuevo récord absoluto. La cifra no solo supera el máximo de los últimos cinco años, que fue de 88.514.283 de toneladas, sino que también se ubica holgadamente por encima del promedio: 78.474.725 toneladas y del registro del año pasado para este período que fue de 79.853.028 de toneladas.

El perfil exportador de la agroindustria argentina se evidencia con la fuerte presencia de nuestros productos en más de 130 destinos.

