El Senado de la Nación reconoció la trayectoria científica y técnica del Dr. Daniel Ploper

Además del Dr. Ploper, el Senado distinguió —en una emotiva ceremonia realizada en el Salón Azul del Palacio Legislativo— a iniciativas y equipos de investigación de gran valor, entre ellos la expedición del CONICET en el Cañón Submarino de Mar del Plata, la trayectoria de INVAP, y el trabajo de fundaciones, institutos, escuelas técnicas e investigadoras e investigadores que construyen conocimiento desde cada provincia.