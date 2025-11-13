El Senado de la Nación reconoció la trayectoria científica y técnica del Dr. Daniel Ploper

La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la Nación otorgó la “Mención de Honor al Valor Científico” al ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y Doctor of Philosophy por la Universidad de Indiana (EE.UU.), en reconocimiento a su sobresaliente trayectoria y contribución al desarrollo agroindustrial del país y la región.
“Es un enorme orgullo el reconocimiento al Dr. Daniel Ploper por parte del Senado de la Nación. Es importante que este tipo de distinciones valoren una trayectoria tan destacada y un aporte tan significativo al desarrollo productivo de la región”, remarcó la parlamentaria tucumana.
Con más de 45 años dedicados a la investigación y la docencia, el Dr. Ploper lidera desde Tucumán avances clave en fitopatología y mejoramiento genético de cultivos. Director Técnico de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) y referente internacional en soja, poroto y garbanzo, su labor ha sido reconocida con numerosos premios nacionales e internacionales.
Además del Dr. Ploper, el Senado distinguió —en una emotiva ceremonia realizada en el Salón Azul del Palacio Legislativo— a iniciativas y equipos de investigación de gran valor, entre ellos la expedición del CONICET en el Cañón Submarino de Mar del Plata, la trayectoria de INVAP, y el trabajo de fundaciones, institutos, escuelas técnicas e investigadoras e investigadores que construyen conocimiento desde cada provincia.