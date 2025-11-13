Secciones
SociedadActualidad

El Senado de la Nación reconoció la trayectoria científica y técnica del Dr. Daniel Ploper

Por nominación de la senadora Beatriz Ávila, el ingeniero agrónomo y doctor fue distinguido junto a destacadas figuras de la ciencia argentina.

El Senado de la Nación reconoció la trayectoria científica y técnica del Dr. Daniel Ploper
Hace 1 Hs

La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la Nación otorgó la “Mención de Honor al Valor Científico” al ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y Doctor of Philosophy por la Universidad de Indiana (EE.UU.), en reconocimiento a su sobresaliente trayectoria y contribución al desarrollo agroindustrial del país y la región.

“Es un enorme orgullo el reconocimiento al Dr. Daniel Ploper por parte del Senado de la Nación. Es importante que este tipo de distinciones valoren una trayectoria tan destacada y un aporte tan significativo al desarrollo productivo de la región”, remarcó la parlamentaria tucumana.

Con más de 45 años dedicados a la investigación y la docencia, el Dr. Ploper lidera desde Tucumán avances clave en fitopatología y mejoramiento genético de cultivos. Director Técnico de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) y referente internacional en soja, poroto y garbanzo, su labor ha sido reconocida con numerosos premios nacionales e internacionales.

Además del Dr. Ploper, el Senado distinguió —en una emotiva ceremonia realizada en el Salón Azul del Palacio Legislativo— a iniciativas y equipos de investigación de gran valor, entre ellos la expedición del CONICET en el Cañón Submarino de Mar del Plata, la trayectoria de INVAP, y el trabajo de fundaciones, institutos, escuelas técnicas e investigadoras e investigadores que construyen conocimiento desde cada provincia.

Temas Beatriz AvilaHonorable Senado de la Nación Argentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte
1

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen
2

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denunció torturas a arrepentidos antes de la segunda audiencia
3

Causa "Cuadernos": Cristina Kirchner denunció torturas a "arrepentidos" antes de la segunda audiencia

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando
4

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

Inauguraron en la peatonal una escultura de Don Rojas, el señor de los cubanitos
5

Inauguraron en la peatonal una escultura de Don Rojas, el señor de los cubanitos

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi
6

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi

Más Noticias
Encuesta: ¿cuál es el plato ícono de la gastronomía tucumana?

Encuesta: ¿cuál es el plato ícono de la gastronomía tucumana?

Inauguraron en la peatonal una escultura de Don Rojas, el señor de los cubanitos

Inauguraron en la peatonal una escultura de Don Rojas, el señor de los cubanitos

Cómo es hoy la vida de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

Cómo es hoy la vida de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

Patrimonio cultural y sabor: los secretos de la Fiesta de la Milanesa que arranca hoy en la Rural

Patrimonio cultural y sabor: los secretos de la Fiesta de la Milanesa que arranca hoy en la Rural

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

Cuál es el condimento que combate la artrosis y que está en todas las cocinas

Cuál es el condimento que combate la artrosis y que está en todas las cocinas

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

Comentarios