La Unión Europea pospone la vigencia del código sobre deforestación

Nuestro país avanzará asimismo en el desarrollo de planes operativos conjuntos con las Autoridades Competentes de los Estados Miembro de la UE, a fin de facilitar los procesos de control de nuestras exportaciones y evitar impactos negativos en el comercio argentino. Asimismo, se continuará promoviendo los esquemas de trazabilidad y certificación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación para fortalecer la competitividad de los exportadores de soja, de carne y de madera -y de sus derivados-, en el mercado europeo.