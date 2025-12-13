Secciones
La Unión Europea pospone la vigencia del código sobre deforestación

El Gobierno nacional celebró la decisión política.

Hace 7 Hs

El Gobierno nacional destacó la decisión del Consejo y del Parlamento Europeos de posponer por 12 meses la implementación del Reglamento de la Unión Europea (UE) sobre Deforestación (EUDR), hasta el 30 de diciembre de 2026.

La decisión de postergar su implementación es un paso en la dirección correcta y se alinea con las numerosas gestiones y planteos realizados por el Gobierno y garantiza que las exportaciones agropecuarias argentinas a la UE no estén sujetas a nuevos requisitos de naturaleza ambiental.

La Argentina ha sido consistente en sus objeciones a esta normativa, de carácter unilateral, y ha aunado esfuerzos con el sector agroexportador para presentar información relevante que, mediante las gestiones diplomáticas y técnicas de la Cancillería y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, permita demostrar que nuestros productos de exportación a la UE conllevan un bajo o despreciable riesgo de deforestación.

La Argentina confía en que este año adicional ofrecerá la posibilidad de llevar adelante un diálogo constructivo con la Comisión Europea que aborde las preocupaciones de sus socios comerciales y dé lugar, sobre la base de información fehaciente, a la reclasificación de la Argentina como país de bajo riesgo.

Nuestro país avanzará asimismo en el desarrollo de planes operativos conjuntos con las Autoridades Competentes de los Estados Miembro de la UE, a fin de facilitar los procesos de control de nuestras exportaciones y evitar impactos negativos en el comercio argentino. Asimismo, se continuará promoviendo los esquemas de trazabilidad y certificación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación para fortalecer la competitividad de los exportadores de soja, de carne y de madera -y de sus derivados-, en el mercado europeo.

