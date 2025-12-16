Secciones
OpiniónColumnas

Páez de la Torre (h), el orfebre del dato periodístico

En este espacio de “Recuerdos” LA GACETA busca revivir el pasado a través de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con el pasado y que puedan retroalimentar con sus propios recuerdos esta nueva sección.

Páez de la Torre (h), el orfebre del dato periodístico
Por Roberto Delgado y Jorge Olmos Sgrosso Hace 5 Hs

Una vieja foto guardada en las cajas de LA GACETA en el Archivo muestra a periodistas y amigos durante un encuentro -almuerzo o cena- allá por los años 60. Acaso hubiera quedado para el recuerdo de viejos compañeros o familiares y quizás se podría haber publicado en algún suplemento de recuerdo con una leyenda general del tipo “Periodistas, editores y personal, junto a amigos...”.

Pero la inquietud del periodista e historiador Carlos Páez de la Torre (h), que acostumbraba a escudriñar hasta el más mínimo detalle posible el pasado, lo llevó un día de los años 90 a identificar a esas personas que habían poblado nuestro diario y la escena tucumana 30 años antes. Allí se ve, entre otros, a notables figuras de LA GACETA, como Mario Rodríguez, Casiano Flores Franco y Enrique García Hamilton (director de LA GACETA), junto a los humoristas y hombres de la cultura Ricardo Chirre Danós (que usaba el seudónimo “Batilo”) y Andrés Villá (autor durante décadas de “La nota del día”), así como el dermatólogo Luis Vallejo Vallejo y el escultor Juan Carlos Iramain (quien hizo la estatua del Cristo Bendicente de San Javier).

Páez de la Torre (h), el orfebre del dato periodístico
Páez de la Torre (h), el orfebre del dato periodístico

Con prolijidad de orfebre, Páez de la Torre hizo una fotocopia y la pegó detrás de la foto, marcando en una sencilla tarea cotidiana, con delicado trazo y letra precisa, quién era cada cual, dándole sentido más profundo a la imagen y rescatando ese encuentro para el futuro.

Recuerdos fotográficos: 1912. La primera imagen que publicó La Gaceta

Recuerdos fotográficos: 1912. La primera imagen que publicó La Gaceta
Temas Juan Carlos IramainRecuerdos fotográficosCarlos Páez de la Torre (h)
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Recuerdos fotográficos: 1862. Balbín, el carrero que dio su nombre a Los Vázquez

Recuerdos fotográficos: 1862. Balbín, el carrero que dio su nombre a Los Vázquez

Recuerdos fotográficos: 1912. La primera imagen que publicó La Gaceta

Recuerdos fotográficos: 1912. La primera imagen que publicó La Gaceta

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren

Recuerdos fotográficos: 1943. Corridas de toros en el Solar de los Deportes “santo”

Recuerdos fotográficos: 1943. Corridas de toros en el Solar de los Deportes “santo”

Recuerdos fotográficos: el hechizo de la palabra Tucumán

Recuerdos fotográficos: el hechizo de la palabra Tucumán

Lo más popular
El bolso de Toviggino encontrado en la mansión de Pilar, más que un símbolo
1

El bolso de Toviggino encontrado en la mansión de Pilar, más que un símbolo

“Cuando aparece el celular, desaparece la infancia”
2

“Cuando aparece el celular, desaparece la infancia”

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero
3

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero

Efemérides del lunes 15 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?
4

Efemérides del lunes 15 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

“América para nosotros (incluido el patio trasero)”
5

“América para nosotros (incluido el patio trasero)”

Recuerdos fotográficos: 1912. La primera imagen que publicó La Gaceta
6

Recuerdos fotográficos: 1912. La primera imagen que publicó La Gaceta

Más Noticias
El bolso de Toviggino encontrado en la mansión de Pilar, más que un símbolo

El bolso de Toviggino encontrado en la mansión de Pilar, más que un símbolo

“Cuando aparece el celular, desaparece la infancia”

“Cuando aparece el celular, desaparece la infancia”

Urbanismo: pensaron un Gran Tucumán con más calidad de vida e integrado

Urbanismo: pensaron un Gran Tucumán con más calidad de vida e integrado

Pink Floyd: siete tortuosos meses, un fantasmagórico visitante y la eclosión de una obra cumbre

Pink Floyd: siete tortuosos meses, un fantasmagórico visitante y la eclosión de una obra cumbre

Recuerdos fotográficos: 1912. La primera imagen que publicó La Gaceta

Recuerdos fotográficos: 1912. La primera imagen que publicó La Gaceta

“América para nosotros (incluido el patio trasero)”

“América para nosotros (incluido el patio trasero)”

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero

Efemérides del lunes 15 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del lunes 15 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios