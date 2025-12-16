Páez de la Torre (h), el orfebre del dato periodístico

Una vieja foto guardada en las cajas de LA GACETA en el Archivo muestra a periodistas y amigos durante un encuentro -almuerzo o cena- allá por los años 60. Acaso hubiera quedado para el recuerdo de viejos compañeros o familiares y quizás se podría haber publicado en algún suplemento de recuerdo con una leyenda general del tipo “Periodistas, editores y personal, junto a amigos...”.
Pero la inquietud del periodista e historiador Carlos Páez de la Torre (h), que acostumbraba a escudriñar hasta el más mínimo detalle posible el pasado, lo llevó un día de los años 90 a identificar a esas personas que habían poblado nuestro diario y la escena tucumana 30 años antes. Allí se ve, entre otros, a notables figuras de LA GACETA, como Mario Rodríguez, Casiano Flores Franco y Enrique García Hamilton (director de LA GACETA), junto a los humoristas y hombres de la cultura Ricardo Chirre Danós (que usaba el seudónimo “Batilo”) y Andrés Villá (autor durante décadas de “La nota del día”), así como el dermatólogo Luis Vallejo Vallejo y el escultor Juan Carlos Iramain (quien hizo la estatua del Cristo Bendicente de San Javier).
Con prolijidad de orfebre, Páez de la Torre hizo una fotocopia y la pegó detrás de la foto, marcando en una sencilla tarea cotidiana, con delicado trazo y letra precisa, quién era cada cual, dándole sentido más profundo a la imagen y rescatando ese encuentro para el futuro.