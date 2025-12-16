Páez de la Torre (h), el orfebre del dato periodístico

Pero la inquietud del periodista e historiador Carlos Páez de la Torre (h), que acostumbraba a escudriñar hasta el más mínimo detalle posible el pasado, lo llevó un día de los años 90 a identificar a esas personas que habían poblado nuestro diario y la escena tucumana 30 años antes. Allí se ve, entre otros, a notables figuras de LA GACETA, como Mario Rodríguez, Casiano Flores Franco y Enrique García Hamilton (director de LA GACETA), junto a los humoristas y hombres de la cultura Ricardo Chirre Danós (que usaba el seudónimo “Batilo”) y Andrés Villá (autor durante décadas de “La nota del día”), así como el dermatólogo Luis Vallejo Vallejo y el escultor Juan Carlos Iramain (quien hizo la estatua del Cristo Bendicente de San Javier).