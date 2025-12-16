Secciones
El teatro tucumano aporta un nuevo texto y muestras

Víctor Hugo Cortés presenta su obra sobre Juan Bautista Alberdi en el Centro Rougés.

Hace 5 Hs

“El ausente o memorias de la fiebre” pasa de los escenarios al papel. La obra de Víctor Hugo Cortés, sobre la vida, pasiones e ideas de Juan Bautista Alberdi, fue publicada por el Fondo Editorial Aconquija del Ente Cultural y será presentada por Miguel Calvo hoy a las 20 en el Centro Cultural Rougés (Laprida 31), con entrada libre. Acompañarán al autor los integrantes del elenco de la puesta teatral que se representa desde 2023 en distintos escenarios de la provincia y que llegó a Buenos Aires: Dany Aráoz Tapia, Natalia Yapura, Fernando Ríos y Alejandro Villagra. También se proyectará un video sobre el derrotero de la experiencia escénica. El prólogo es del crítico, historiador e investigador Jorge Dubatti.

En El Círculo de la Prensa (Mendoza 240), esta noche habrá dos muestras teatrales de sendos talleres. En la sala mayor, desde las 21.30, estarán los alumnos de Daniel Ardiles con la obra “La nascita”, con Nicolás Vallejo, Enzo Cambero, Rocío Golbach, María Kaethner, Rafael Frías, Sofía Figueroa, Alejandro Díaz y Luna Rojas Vargas. Allí también, pero en la sala Luis Franco que conduce Raúl Reyes, desde las 22.15 habrá escenas intepretadas por Luniu Arbeloa, Ceci Calvo, Felipe Arizmendi, Jime Monteros, Leandro Bonilla, Montse Ason Salsench, Samuel Cortés, Fernanda Facio, Mariela Valle, Mariana Felipe, Susana Gómez y Mariela Alderete.

Por aparte, a partir de las 21, en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601) se presentará “Galas de ballet”, de la escuela de danza clásica que dirige Adriana Soria.

