El teatro tucumano aporta un nuevo texto y muestras

“El ausente o memorias de la fiebre” pasa de los escenarios al papel. La obra de Víctor Hugo Cortés, sobre la vida, pasiones e ideas de Juan Bautista Alberdi, fue publicada por el Fondo Editorial Aconquija del Ente Cultural y será presentada por Miguel Calvo hoy a las 20 en el Centro Cultural Rougés (Laprida 31), con entrada libre. Acompañarán al autor los integrantes del elenco de la puesta teatral que se representa desde 2023 en distintos escenarios de la provincia y que llegó a Buenos Aires: Dany Aráoz Tapia, Natalia Yapura, Fernando Ríos y Alejandro Villagra. También se proyectará un video sobre el derrotero de la experiencia escénica. El prólogo es del crítico, historiador e investigador Jorge Dubatti.