Presentan “Pinocchio” en versión ballet

La Fundación Contemporánea visita el Teatro Alberdi.

Yanina Llenes dirige el ballet de la Fundación Contemporánea que esta noche, a las 21 en la sala mayor del teatro Alberdi (Jujuy y Crisóstomo Álvarez) presentará su versión dancística del clásico cuento “Pinocchio”. Los Coros Fundación Contemporánea y del Ensamble Tucumán Vocal, dirigidos por Francisco Robinet, ofrecerán un fragmento musical preparado en especial para la función.

“La creación entrelaza danza clásica, neoclásica, contemporánea y tango, en un lenguaje escénico que reinventa uno de los relatos más queridos de la literatura universal, con un mensaje que atraviesa generaciones: la importancia de decir la verdad, de escuchar a quienes acompañan su crecimiento y de entender que cada elección tiene un peso, un camino y un aprendizaje, en una puesta que abraza la sensibilidad infantil, mientras que los adultos podrán reencontrarse con ese instante perdido en el tiempo donde todo era posible en la emoción pura de la niñez”, anticipa la directora.

