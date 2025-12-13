Secciones
La cantante emergente se presenta esta noche con las canciones de jazz y pop de sus discos.

Mar Marzo llega a La Gesta Cultural
Hace 5 Hs

Mar Marzo llega a Tucumán para presentar sus canciones en un recorrido sonoro que trabaja en los registros del jazz, el R&B, el neo-soul y el pop. Su recital comenzará a las 21 en La Gesta Cultural (pasaje Río de Janeiro primera cuadra, en la zona de las oficinas de EDET), con los tucumanos M4X y Migue Gallo abriendo la noche.

“La realidad” es la última producción de la cantante emergente y gran promesa de la música nacional, quien se formó desde los 12 años en el prestigioso Colegio Esnaola, donde junto a estudiar piano comenzó con sus primeras composiciones e integró distintas bandas. En 2020 ganó un concurso de nuevos talentos en la TV Pública, elegida por el Inamu y Lito Vitale, que fue un impulso decisivo a su carrera solista que se reforzó con su álbum debut, “Pulsión”, en 2023, que fue nominado como mejor Álbum Pop Alternativo, mientras que ella estuvo nominada en el rubro Mejor Nuevo Artista en los premios Gardel. Además, el año pasado fue parte del Lollapalooza Argentina, abrió los shows de Joss Stone y de Aurora.

