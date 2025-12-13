Mar Marzo llega a La Gesta Cultural

“La realidad” es la última producción de la cantante emergente y gran promesa de la música nacional, quien se formó desde los 12 años en el prestigioso Colegio Esnaola, donde junto a estudiar piano comenzó con sus primeras composiciones e integró distintas bandas. En 2020 ganó un concurso de nuevos talentos en la TV Pública, elegida por el Inamu y Lito Vitale, que fue un impulso decisivo a su carrera solista que se reforzó con su álbum debut, “Pulsión”, en 2023, que fue nominado como mejor Álbum Pop Alternativo, mientras que ella estuvo nominada en el rubro Mejor Nuevo Artista en los premios Gardel. Además, el año pasado fue parte del Lollapalooza Argentina, abrió los shows de Joss Stone y de Aurora.