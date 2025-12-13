Propuestas del rock local: The Vultures en José Cuervo y encuentro under en Casa Barrio

Desde la misma hora, la escena rupturista se dará cita en Casa Barrio (9 de Julio 1.032) con el Sabbath Fest, un encuentro que fusiona alternative rock, midwest emo y post-hardcore, pensado para quienes buscan sonidos intensos, atmosféricos y cargados de emoción. La grilla tendrá tres protagonistas: Las Maldiciones, con su impronta cruda y potente; Danny Proyectil, una banda tucumana que combina sensibilidad y distorsión con identidad propia; y Lacrifagia, que será la encargada de aportar la cuota más visceral de la noche.