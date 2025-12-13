Secciones
Propuestas del rock local: The Vultures en José Cuervo y encuentro under en Casa Barrio
Propuestas del rock local: The Vultures en José Cuervo y encuentro under en Casa Barrio
Hace 4 Hs

The Vultures (foto) despedirá el año con amigos e invitados especiales, en un recital con entrada libre que comenzará a las 23 en el templo del rock tucumano, José Cuervo (Miguel Lillo 352).

Desde la misma hora, la escena rupturista se dará cita en Casa Barrio (9 de Julio 1.032) con el Sabbath Fest, un encuentro que fusiona alternative rock, midwest emo y post-hardcore, pensado para quienes buscan sonidos intensos, atmosféricos y cargados de emoción. La grilla tendrá tres protagonistas: Las Maldiciones, con su impronta cruda y potente; Danny Proyectil, una banda tucumana que combina sensibilidad y distorsión con identidad propia; y Lacrifagia, que será la encargada de aportar la cuota más visceral de la noche. 

“El evento se presenta como una experiencia inmersiva donde la música se mezcla con una estética oscura, ritual y simbólica, reforzada en toda la gráfica. Una oportunidad ideal para los seguidores de las corrientes alternativas y para quienes buscan descubrir nuevas propuestas del under”, se adelanta.

