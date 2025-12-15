Secciones
Lima, a solo tres horas de Tucumán: 10 imperdibles de la capital peruana

Tras un largo paréntesis, se reanudó la conexión aérea directa entre el aeropuerto Benjamín Matienzo y el Jorge Chávez.

Hace 2 Hs

Desde hoy, en poco más de tres horas de vuelo, los tucumanos pueden estar disfrutando de Lima, una de las capitales más fascinantes de Sudamérica. Historia milenaria, cultura viva, mercados tradicionales, restos arqueológicos prehispánicos y una gastronomía reconocida a nivel mundial convierten a la ciudad en un destino ideal para una escapada urbana.

Tras un largo paréntesis, se reanudó la conexión aérea directa entre el aeropuerto Benjamín Matienzo y el Jorge Chávez, lo que permite volver a viajar sin escalas a una ciudad que combina herencia colonial, vestigios ancestrales y modernidad. Con el regreso de estos vuelos —como ocurrió entre 2018 y 2020—, Lima vuelve a estar al alcance de la mano. ¿Qué no te podés perder en la capital peruana?

Los 10 lugares turísticos imprescindibles de Lima

1. Centro histórico de Lima

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es el corazón fundacional de la ciudad. Sus iglesias, plazas y edificios coloniales conservan el esplendor de los siglos XVI y XVII. Se destacan la Casa Aliaga —construida en 1536—, el Convento de San Francisco y varios palacios históricos.

2. Plaza de Armas

Fundada en 1535, es el epicentro histórico, político y cultural del país. Rodeada por el Palacio de Gobierno, la Catedral y edificios coloniales, cuenta con una emblemática fuente de bronce de 1650. Es el punto de partida ideal para recorrer el casco antiguo.

CATEDRAL DE LIMA CATEDRAL DE LIMA

3. Catedral de Lima

Ubicada frente a la Plaza Mayor, es el templo más importante del Perú. Su arquitectura combina estilos renacentista, barroco, gótico y neoclásico. Alberga tumbas históricas, obras de arte religioso y un invaluable patrimonio cultural.

4. Parque del Amor

En el barrio de Miraflores, este espacio fue inaugurado en 1993 y rinde homenaje a los enamorados. Bancos de mosaicos con frases poéticas, jardines floridos y una vista privilegiada del océano Pacífico lo convierten en un paseo imperdible al atardecer.

5. Huaca Pucllana

Un sorprendente sitio arqueológico en plena ciudad. Esta pirámide de adobe pertenece a una civilización preincaica que habitó la zona entre los años 200 y 700 d.C. Es uno de los testimonios más impactantes del pasado ancestral limeño.

6. Barranco

El barrio bohemio de Lima es sinónimo de arte, música y vida nocturna. A los pies del Pacífico, concentra bares, galerías y restaurantes. Su ícono es el Puente de los Suspiros, una pasarela de madera rodeada de leyendas románticas.

7. Iglesia de San Francisco y Catacumbas

Construida en 1546, combina arquitectura barroca y neoclásica. En su interior guarda una biblioteca con más de 25 mil volúmenes y las famosas catacumbas, un sistema de pasadizos subterráneos cargados de historia.

8. Miraflores

El distrito más turístico de la ciudad. Sus parques frente al mar, acantilados, hoteles de lujo y restaurantes de primer nivel lo convierten en el centro neurálgico del turismo limeño.

9. Centro comercial Larcomar

Ubicado sobre los acantilados del Malecón, ofrece más de 100 tiendas, restaurantes y espacios de entretenimiento. Su gran atractivo son las vistas panorámicas al océano desde sus terrazas.

10. Playa Caballeros (Punta Hermosa)

De arena clara y aguas cristalinas, es un clásico del surf internacional. Sus olas constantes y su ambiente relajado la convierten en un punto de encuentro para quienes buscan adrenalina y naturaleza.

