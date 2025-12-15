Lima, a solo tres horas de Tucumán: 10 imperdibles de la capital peruana

Tras un largo paréntesis, se reanudó la conexión aérea directa entre el aeropuerto Benjamín Matienzo y el Jorge Chávez, lo que permite volver a viajar sin escalas a una ciudad que combina herencia colonial, vestigios ancestrales y modernidad. Con el regreso de estos vuelos —como ocurrió entre 2018 y 2020—, Lima vuelve a estar al alcance de la mano. ¿Qué no te podés perder en la capital peruana?