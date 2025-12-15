Investigan si un empleado del Instituto de la Vivienda ofrecía casas

A principios de noviembre, en el IPV se dictó la resolución 4.462, que dispuso la apertura de una investigación administrativa “a los efectos de establecer la veracidad de los hechos denunciados, identificar al responsable y determinar, en caso de corresponder, las sanciones disciplinarias procedentes”. A la vez, se designó a un abogado del organismo para asumir la instrucción del proceso interno, con un plazo de 60 días hábiles para elaborar el informe final, en línea con lo establecido por el Reglamento de Investigaciones Administrativas para agentes del Estado provincial.