Manantial Sur: el fin de las viviendas vandalizadas y una advertencia de la Provincia

Advertencia

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Nazur, destacó que la finalización del megabarrio de 2.500 viviendas fue resultado de una decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo. “Al superávit que tiene la provincia, el gobernador Jaldo lo invierte en beneficio de todos los tucumanos y, en este caso, techo propio para la gente. Fue una obra que venía demorada por gestiones anteriores, pero hoy el 100% de las casas de Manantial Sur están entregadas”, afirmó en diálogo con LA GACETA. También señaló el deterioro acumulado durante los años de interrupciones: “En el tiempo de paralización, las viviendas fueron vandalizadas y deterioradas, a algunas les sacaron los tanques y sanitarios, pero era mucho mejor invertir para activarlas que dejarlas olvidadas”.