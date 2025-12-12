Así quedaron los túneles de calles Córdoba y Mendoza tras las obras de revalorización

“El objetivo de esta intervención fue recuperar un punto clave de circulación para la Capital y garantizar condiciones de seguridad acordes a lo que la ciudad necesita. Hoy podemos decir que los túneles, las pasarelas y todo el entorno fueron completamente revalorizados y vuelven a funcionar como corresponde, brindando más seguridad vial y jerarquizando este pulmón de la ciudad”, señaló.