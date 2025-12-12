Secciones
Así quedaron los túneles de calles Córdoba y Mendoza tras las obras de revalorización

El Ministerio de Obras Públicas de la Provincia confirmó la finalización de los trabajos. Iluminación, drenaje y otras mejoras.

Hace 1 Hs

El Gobierno provincial confirmó la finalización del proyecto de modernización integral de los túneles de calles Córdoba y Mendoza, un plan que incluyó la renovación de los sistemas de iluminación y de drenaje de ambos pasos subterráneos, así como del entorno de los accesos situados en la zona de Marco Avellaneda y Suipacha.

Las últimas pruebas se llevaron adelante esta semana, y los túneles "ya lucen renovados", indicaron en el Ministerio de Obras Públicas y Servicios, a cargo de Marcelo Nazur.

El funcionario destacó la decisión de la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo de mejorar este ingreso estratégico a la zona del microcentro.

“El objetivo de esta intervención fue recuperar un punto clave de circulación para la Capital y garantizar condiciones de seguridad acordes a lo que la ciudad necesita. Hoy podemos decir que los túneles, las pasarelas y todo el entorno fueron completamente revalorizados y vuelven a funcionar como corresponde, brindando más seguridad vial y jerarquizando este pulmón de la ciudad”, señaló.

TÚNELES DE MENDOZA Y CÓRDOBA / FOTOS DE PRENSA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE TUCUMÁN

Entre los trabajos realizados se destaca el recambio total de luminarias por tecnología LED de última generación, tanto en los pasos bajo nivel como en sus accesos, comunicó esta área del Poder Ejecutivo.

En las pasarelas peatonales se instaló un nuevo sistema de iluminación dispuesto sobre la estructura superior, lo que mejora significativamente la visibilidad para peatones y automovilistas, agrega el informe.

TÚNELES DE MENDOZA Y CÓRDOBA / FOTOS DE PRENSA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE TUCUMÁN

Asimismo, se ejecutó la reparación y actualización del sistema eléctrico, con reposición de protecciones, adecuación de tableros y recuperación de cañerías afectadas por vandalismo.

También se readecuaron y elevaron columnas de iluminación para optimizar el alcance lumínico, y se mejoró el sistema de emergencia y ventilación asociado a los grupos electrógenos del proyecto original. 

TÚNELES DE MENDOZA Y CÓRDOBA / FOTOS DE PRENSA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE TUCUMÁN

Un componente clave de esta intervención fue la renovación integral del sistema de bombas, destinado a evitar anegamientos y garantizar el correcto funcionamiento del drenaje durante el período estival, explicaron desde el Ministerio de Obras Públicas. Esta mejora reduce riesgos y asegura mejores condiciones de circulación, agregaron.

Con la finalización de la obra, desde la cartera que conduce Nazur destacaron que "los túneles y su entorno ya se encuentran plenamente operativos y lucen a nuevo, consolidando un espacio más seguro, moderno y eficiente para quienes transitan cotidianamente por esta zona de la ciudad".

TÚNELES DE MENDOZA Y CÓRDOBA / FOTOS DE PRENSA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE TUCUMÁN
Temas San Miguel de TucumánOsvaldo JaldoCasa de Gobierno de TucumánGobierno provincialMinisterio de Obras Públicas de TucumánMarcelo Nazur
