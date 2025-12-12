Así quedaron los túneles de calles Córdoba y Mendoza tras las obras de revalorización

El Gobierno provincial confirmó la finalización del proyecto de modernización integral de los túneles de calles Córdoba y Mendoza, un plan que incluyó la renovación de los sistemas de iluminación y de drenaje de ambos pasos subterráneos, así como del entorno de los accesos situados en la zona de Marco Avellaneda y Suipacha.
Las últimas pruebas se llevaron adelante esta semana, y los túneles "ya lucen renovados", indicaron en el Ministerio de Obras Públicas y Servicios, a cargo de Marcelo Nazur.
El funcionario destacó la decisión de la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo de mejorar este ingreso estratégico a la zona del microcentro.
“El objetivo de esta intervención fue recuperar un punto clave de circulación para la Capital y garantizar condiciones de seguridad acordes a lo que la ciudad necesita. Hoy podemos decir que los túneles, las pasarelas y todo el entorno fueron completamente revalorizados y vuelven a funcionar como corresponde, brindando más seguridad vial y jerarquizando este pulmón de la ciudad”, señaló.
Entre los trabajos realizados se destaca el recambio total de luminarias por tecnología LED de última generación, tanto en los pasos bajo nivel como en sus accesos, comunicó esta área del Poder Ejecutivo.
En las pasarelas peatonales se instaló un nuevo sistema de iluminación dispuesto sobre la estructura superior, lo que mejora significativamente la visibilidad para peatones y automovilistas, agrega el informe.
Asimismo, se ejecutó la reparación y actualización del sistema eléctrico, con reposición de protecciones, adecuación de tableros y recuperación de cañerías afectadas por vandalismo.
También se readecuaron y elevaron columnas de iluminación para optimizar el alcance lumínico, y se mejoró el sistema de emergencia y ventilación asociado a los grupos electrógenos del proyecto original.
Un componente clave de esta intervención fue la renovación integral del sistema de bombas, destinado a evitar anegamientos y garantizar el correcto funcionamiento del drenaje durante el período estival, explicaron desde el Ministerio de Obras Públicas. Esta mejora reduce riesgos y asegura mejores condiciones de circulación, agregaron.
Con la finalización de la obra, desde la cartera que conduce Nazur destacaron que "los túneles y su entorno ya se encuentran plenamente operativos y lucen a nuevo, consolidando un espacio más seguro, moderno y eficiente para quienes transitan cotidianamente por esta zona de la ciudad".