El nutriente clave que no puede faltarte en vacaciones: por qué es el más importante al viajar

La cantidad diaria de fibra necesaria

Para comprender su importancia, debemos saber que la fibra es el componente no digerible de los alimentos vegetales, como frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos y semillas. Estos son, justamente, los "mejores alimentos para aliviar el estreñimiento", según Cassetty. Los adultos necesitan entre 25 y 38 gramos de fibra por día, pero la realidad es que la mayoría de las personas come menos de esa cantidad, lo que, en palabras de la especialista, significa que "las cosas pueden acumularse".