El nutriente clave que no puede faltarte en vacaciones: por qué es el más importante al viajar

Viajar durante las fiestas o de vacaciones puede ser una experiencia maravillosa, pero a menudo pone a prueba nuestro cuerpo y nuestros hábitos saludables. El cambio de rutina, el estrés del traslado y las opciones limitadas de alimentación fuera de casa son factores que pueden alterar nuestro bienestar. De hecho, millones de personas experimentan de primera mano un problema de salud común y frustrante durante sus travesías: el estreñimiento.
Mantener la salud bajo control cuando estamos de viaje parece una misión difícil, sobre todo cuando dependemos de lo que ofrezcan nuestros anfitriones o el hotel. Sin embargo, un nutricionista experto compartió al medio Today.com una solución simple y efectiva para prevenir este malestar digestivo. La respuesta está en un nutriente esencial que debemos priorizar en nuestra dieta viajera.
La fibra, el nutriente que debés priorizar
La fibra es la pieza clave para contrarrestar este problema digestivo tan frecuente al cambiar de entorno. La dietista registrada Natalie Rizzo, editora de nutrición del medio citado, explicó en la serie de audio Holiday Helper que el estreñimiento suele aparecer "cuando llegas a un lugar nuevo debido al cambio en la rutina y debido a la deshidratación". El cuerpo se altera porque las personas comen de manera diferente y, crucialmente, no beben suficiente agua.
La deshidratación se convierte en un doble enemigo, especialmente en los aviones, que la experta califica como “increíblemente deshidratantes”, provocando esa sensación de sequedad en piel, ojos y labios. Si una persona está deshidratada, el cuerpo extrae agua de las heces, haciéndolas "más difíciles y difíciles de evacuar", agregó la también nutricionista registrada Samantha Cassetty.
La cantidad diaria de fibra necesaria
Para comprender su importancia, debemos saber que la fibra es el componente no digerible de los alimentos vegetales, como frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos y semillas. Estos son, justamente, los "mejores alimentos para aliviar el estreñimiento", según Cassetty. Los adultos necesitan entre 25 y 38 gramos de fibra por día, pero la realidad es que la mayoría de las personas come menos de esa cantidad, lo que, en palabras de la especialista, significa que "las cosas pueden acumularse".
La clave, entonces, es no bajar la guardia. La recomendación es simple de poner en práctica incluso con un horario ajustado.
Consejos prácticos para sumar este nutriente
Incorporar fibra a nuestra dieta viajera puede ser tan sencillo como incluir avena en el desayuno o comer una pieza de fruta, como una pera, a la mañana siguiente de haber llegado. En lugar de limitarse a snacks envasados o comida rápida, es vital buscar alimentos integrales, como palitos de verduras, frutas, frutos secos y cereales integrales.
En cuanto a la hidratación, que trabaja de la mano con la fibra, Natalie Rizzo aconseja llevar consigo una botella de agua vacía para rellenar en las fuentes del aeropuerto tras pasar la seguridad. Además, es fundamental beber lo suficiente durante el vuelo, y aunque no queramos incomodar a nuestros compañeros de asiento, la especialista señala que levantarse y caminar un poco también es beneficioso porque "te ayuda a mantener la circulación".