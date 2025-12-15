Secciones
SociedadSalud

El nutriente clave que no puede faltarte en vacaciones: por qué es el más importante al viajar

Durante los viajes, nuestra dieta puede cambiar, afectando a las distintas funciones de nuestro cuerpo. Este es el nutriente que mantiene la regularidad.

El nutriente que tenés que priorizar en tu dieta viajera. El nutriente que tenés que priorizar en tu dieta viajera. Fuente: Today.com
Hace 1 Hs

Viajar durante las fiestas o de vacaciones puede ser una experiencia maravillosa, pero a menudo pone a prueba nuestro cuerpo y nuestros hábitos saludables. El cambio de rutina, el estrés del traslado y las opciones limitadas de alimentación fuera de casa son factores que pueden alterar nuestro bienestar. De hecho, millones de personas experimentan de primera mano un problema de salud común y frustrante durante sus travesías: el estreñimiento.

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

Mantener la salud bajo control cuando estamos de viaje parece una misión difícil, sobre todo cuando dependemos de lo que ofrezcan nuestros anfitriones o el hotel. Sin embargo, un nutricionista experto compartió al medio Today.com una solución simple y efectiva para prevenir este malestar digestivo. La respuesta está en un nutriente esencial que debemos priorizar en nuestra dieta viajera.

La fibra, el nutriente que debés priorizar

La fibra es la pieza clave para contrarrestar este problema digestivo tan frecuente al cambiar de entorno. La dietista registrada Natalie Rizzo, editora de nutrición del medio citado, explicó en la serie de audio Holiday Helper que el estreñimiento suele aparecer "cuando llegas a un lugar nuevo debido al cambio en la rutina y debido a la deshidratación". El cuerpo se altera porque las personas comen de manera diferente y, crucialmente, no beben suficiente agua.

La deshidratación se convierte en un doble enemigo, especialmente en los aviones, que la experta califica como “increíblemente deshidratantes”, provocando esa sensación de sequedad en piel, ojos y labios. Si una persona está deshidratada, el cuerpo extrae agua de las heces, haciéndolas "más difíciles y difíciles de evacuar", agregó la también nutricionista registrada Samantha Cassetty.

La cantidad diaria de fibra necesaria

Para comprender su importancia, debemos saber que la fibra es el componente no digerible de los alimentos vegetales, como frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos y semillas. Estos son, justamente, los "mejores alimentos para aliviar el estreñimiento", según Cassetty. Los adultos necesitan entre 25 y 38 gramos de fibra por día, pero la realidad es que la mayoría de las personas come menos de esa cantidad, lo que, en palabras de la especialista, significa que "las cosas pueden acumularse".

La clave, entonces, es no bajar la guardia. La recomendación es simple de poner en práctica incluso con un horario ajustado.

Consejos prácticos para sumar este nutriente

Incorporar fibra a nuestra dieta viajera puede ser tan sencillo como incluir avena en el desayuno o comer una pieza de fruta, como una pera, a la mañana siguiente de haber llegado. En lugar de limitarse a snacks envasados o comida rápida, es vital buscar alimentos integrales, como palitos de verduras, frutas, frutos secos y cereales integrales.

En cuanto a la hidratación, que trabaja de la mano con la fibra, Natalie Rizzo aconseja llevar consigo una botella de agua vacía para rellenar en las fuentes del aeropuerto tras pasar la seguridad. Además, es fundamental beber lo suficiente durante el vuelo, y aunque no queramos incomodar a nuestros compañeros de asiento, la especialista señala que levantarse y caminar un poco también es beneficioso porque "te ayuda a mantener la circulación".

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo hacer garrapiñada saludable: el mejor snack de la época navideña sin azúcar y antiinflamatorio

Cómo hacer garrapiñada saludable: el mejor snack de la época navideña sin azúcar y antiinflamatorio

El mensaje navideño de WhatsApp que está alarmando a los usuarios del mundo: cómo protegerse

El mensaje navideño de WhatsApp que está alarmando a los usuarios del mundo: cómo protegerse

Vacaciones 2026: cuánto más barato resulta viajar a Brasil que a la costa argentina

Vacaciones 2026: cuánto más barato resulta viajar a Brasil que a la costa argentina

Una ciudad argentina, en el ranking mundial para visitar en Navidad: conocé por qué es única

Una ciudad argentina, en el ranking mundial para visitar en Navidad: conocé por qué es única

Consejos para evitar problemas digestivos en Navidad y Año Nuevo

Consejos para evitar problemas digestivos en Navidad y Año Nuevo

Lo más popular
Jaldo sugirió que la reforma electoral quedará postergada y no se tratará este año en Tucumán
1

Jaldo sugirió que la reforma electoral quedará postergada y no se tratará este año en Tucumán

Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura
2

Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos
3

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos

Qué se sabe del ataque en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia
4

Qué se sabe del ataque en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia

Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán
5

Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero
6

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero

Más Noticias
Pasajes baratos: cuáles son los mejores días y horarios para comprar vuelos

Pasajes baratos: cuáles son los mejores días y horarios para comprar vuelos

Uno de los genios de la inteligencia artificial reveló qué profesión no conviene estudiar en 2026.

Uno de los genios de la inteligencia artificial reveló qué profesión no conviene estudiar en 2026.

Amenaza existencial: la seguridad nacional de un país peligra tras el posible colapso de una red de corriente oceánica

"Amenaza existencial": la seguridad nacional de un país peligra tras el posible colapso de una red de corriente oceánica

El look más osado: La Reini se robó todas las miradas en los Martín Fierro de Streaming

El look más osado: "La Reini" se robó todas las miradas en los Martín Fierro de Streaming

Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

Cuál es la playa de Brasil más cercana a Argentina para visitar en el verano 2026: todo lo que tenés que saber

Cuál es la playa de Brasil más cercana a Argentina para visitar en el verano 2026: todo lo que tenés que saber

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Comentarios