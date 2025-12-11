Revista Rolling Stone: seis argentinos entre los 50 mejores álbumes latinos del 2025

Rolling Stone es la revista de música popular más conocida del mundo y por eso aparecer en ella representa un gran logro para los artistas. En la selección de los 50 mejores álbumes del 2025 en Latinoamérica, ocho artistas argentinos quedaron seleccionados. La revista describió al 2025 como “un año supremamente interesante para la música en nuestro idioma”.
“Desde la fantasía y la magia de Fito Páez, hasta la orgánica calidez de Natalia Lafourcade, pasando por el impacto global de Bad Bunny abriendo el año de forma arrasadora, o por la sorprendente exploración de Rosalía, a lo largo de estos meses hemos encontrado que el espectro sonoro del mainstream aún ofrece muchísimas posibilidades para quienes cantan en español”, publicó la revista en su artículo.
Mejores álbumes del 2025, según Rolling Stone
50. Au - Paloma Morphy
49. Bendito Verano - Elena Rosa
48. Leyenda - Dannylux
47. Cuarto azul - Aitana
46. I’m part - Esaykid
45. Cuentas pendientes - Bunbury
44. Latinaje - Cazzu (Argentina)
43. Epistolares+ - Akrilla
42. Seco - Ricardo Arjona
41. Canciones en mí - Pablopablo
40. Cachacoleto - Juan Pablo Vega
39. El retorno - Santiago Motorizado (Argentina)
38. Día - Ela Minus
37. Nuevo Hotel Miranda! - Miranda! (Argentina)
36. Ya es mañana - Morat
35. Nave Dragón - Lola Índigo
34. Indómita - Belinda
33. El show - Leonel García
32. Como las canto yo - iLe
31. Femme Fatale - Mon Laferte
30. La montaña encendida - Meme del Real
29. Daisy - Rusowsky
28. Astropical - Bomba Estéreo, Rawayana y Astropical
27. La carretera - Pedro Capó
26. Better late than never - Romeo Santos con Prince Royce
25. Al romper la burbuja - Joaquina
24. Cosa Nuestra: capítulo 0 - Rauw Alejandro
23. Nada personal - Joyce Santana
22. Gigante - Leiva
21. afroLOVA 25’ - Rels B
20. Borondo - Beéle
19. Superior - Manuel Medrano
18. Don Kbrn - Eladio Carrión
17. Babylon Club - Danny Ocean
16. Sendé - Ryan Castro
15. Por si alguien nos escucha - Kapo
14. Pa’l cora - EP.02 - Christian Nodal
13. Preguntas a las 11:11 - Ela Taubert
12. Fito Páez - Novela (Argentina)
11. Musas en mí - Arath Herce
10. Bogotá - Andrés Cepeda
9. Puñito de Yocahú - Vicente García
8. Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
7. Vendrán suaves lluvias - Silvana Estrada
6. Papota - Ca7riel & Paco Amoroso (Argentina)
5. Lux - Rosalía
4. Spanish Leather - Guitarricadelafuente
3. Cancionera - Natalia Lafourcade
2. Ultra Sodade - Kevin Kaarl
1. La vida era más corta - Milo J (Argentina)