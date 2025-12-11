Secciones
Revista Rolling Stone: seis argentinos entre los 50 mejores álbumes latinos del 2025

La revista de música destacó, en su mayoría, a artistas nacionales jóvenes, lo que es un indicador de un buen presente para la producción local.

El album favorito de Rolling Stone fue La vida era más corta, de Milo J El album favorito de Rolling Stone fue La vida era más corta, de Milo J Foto: Milo J
Rolling Stone es la revista de música popular más conocida del mundo y por eso aparecer en ella representa un gran logro para los artistas. En la selección de los 50 mejores álbumes del 2025 en Latinoamérica, ocho artistas argentinos quedaron seleccionados. La revista describió al 2025 como “un año supremamente interesante para la música en nuestro idioma”.

“Desde la fantasía y la magia de Fito Páez, hasta la orgánica calidez de Natalia Lafourcade, pasando por el impacto global de Bad Bunny abriendo el año de forma arrasadora, o por la sorprendente exploración de Rosalía, a lo largo de estos meses hemos encontrado que el espectro sonoro del mainstream aún ofrece muchísimas posibilidades para quienes cantan en español”, publicó la revista en su artículo.

Mejores álbumes del 2025, según Rolling Stone

50. Au - Paloma Morphy

49. Bendito Verano - Elena Rosa

48. Leyenda - Dannylux

47. Cuarto azul - Aitana

46. I’m part - Esaykid

45. Cuentas pendientes - Bunbury

44. Latinaje - Cazzu (Argentina)

43. Epistolares+ - Akrilla

42. Seco - Ricardo Arjona

41. Canciones en mí - Pablopablo

40. Cachacoleto - Juan Pablo Vega

39. El retorno - Santiago Motorizado (Argentina)

38. Día - Ela Minus

37. Nuevo Hotel Miranda! - Miranda! (Argentina)

36. Ya es mañana - Morat

35. Nave Dragón - Lola Índigo

34. Indómita - Belinda

33. El show - Leonel García

32. Como las canto yo - iLe

31. Femme Fatale - Mon Laferte

30. La montaña encendida - Meme del Real

29. Daisy - Rusowsky

28. Astropical - Bomba Estéreo, Rawayana y Astropical

27. La carretera - Pedro Capó

26. Better late than never - Romeo Santos con Prince Royce

25. Al romper la burbuja - Joaquina

24. Cosa Nuestra: capítulo 0 - Rauw Alejandro

23. Nada personal - Joyce Santana

22. Gigante - Leiva

21. afroLOVA 25’ - Rels B

20. Borondo - Beéle

19. Superior - Manuel Medrano

18. Don Kbrn - Eladio Carrión

17. Babylon Club - Danny Ocean

16. Sendé - Ryan Castro

15. Por si alguien nos escucha - Kapo

14. Pa’l cora - EP.02 - Christian Nodal

13. Preguntas a las 11:11 - Ela Taubert

12. Fito Páez - Novela (Argentina)

11. Musas en mí - Arath Herce

10. Bogotá - Andrés Cepeda

9. Puñito de Yocahú - Vicente García

8. Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny

7. Vendrán suaves lluvias - Silvana Estrada

6. Papota - Ca7riel & Paco Amoroso (Argentina)

5. Lux - Rosalía

4. Spanish Leather - Guitarricadelafuente

3. Cancionera - Natalia Lafourcade

2. Ultra Sodade - Kevin Kaarl

1. La vida era más corta - Milo J (Argentina)

