Trap, hip hop y RKT: la historia urgente de una revolución cultural argentina

- Es lo más peliagudo de todo, y es una pregunta que debatimos insistentemente y no sabemos si llegamos a alguna conclusión. El rap por un lado construye visiones de género bastante estereotipadas en donde la sexualidad aparece bastante rampantemente, desbocada, y eso por un lado puede ser positivo, al hablar más libremente de sexo, algo que siempre, por otro lado, fue una pulsión continua en las músicas populares desde el jazz, al menos. Pero también puede tomar las formas de una espectacularización de lo sexual que se convierte en explotativa. Muchas de las artistas mujeres que tratamos en el libro habitan en ese fleje, en ese límite, avanzando su sexualidad, luego incorporando elementos que apuntan a una intelectualización, luego volviendo a defender la libre expresión de su sexualidad. También tienen y tuvieron que lidiar con las demandas de una industria que a menudo las ve simplemente como un cuerpo y que no las trata con la misma seriedad con la cual trata a los artistas varones, que pueden hablar de sexo y no son cuestionados de la misma forma que las mujeres. Es un tema complejo, porque por un lado estamos a favor (¿cómo no estarlo? Además porque somos defensores del hedonismo en la música, y el hedonismo sexual muchas veces fue una marca del buen pop) de que expresen su sexualidad en sus términos, pero también estamos a favor de que se las trate en serio como artistas y no se las encasille en ser simplemente la femme fatale o la “hoe”, en términos más clásicos del hip hop.