La historia de Tatool: el productor tucumano que pasó de vender muebles a crear el sonido de Milo J, Trueno, Duki y Nicki Nicole

Detrás de la música que escuchan millones de jóvenes, ahora mismo hay un tucumano. Así como nos dimos cuenta en su momento, por ejemplo, que Bizarrap estaba guiando musicalmente a artistas de elite, es tiempo de darnos cuenta que un chico nacido en nuestra provincia hace solo 27 años, es el productor musical más solicitado de la nueva escena musical argentina. Hablamos de "Tatool", como se hace llamar Santiago Ruiz, un cerebro inquieto que parece escondido, pero que intentaremos sacar a la luz.
Luego de terminar sus estudios de licenciado en economía empresarial, "Tatool" cambió los números por maquetas sonoras y barras musicales que no pasaron desapercibidas. Su trabajo en la escena le dio dos nominaciones a los Latin Grammy, 14 nominaciones a los Premios Gardel, destacando la obtención del prestigioso Gardel de Oro por el álbum “Bien o Mal” de Trueno. Tatool colaboró con figuras centrales de la música actual, incluyendo a Nicki Nicole, Milo J, Duki, Tiago PZK, María Becerra, Wos, Bizarrap, Alemán y DANI.
De joven, Ruiz abandonó trabajos ocasionales (como la venta de muebles, producción de eventos y oficinas) para dedicarse a la música. Se convirtió en el arquitecto sonoro de esta generación, tejiendo las atmósferas más densas de la música urbana contemporánea. Este misticismo se refleja en su catálogo de éxitos: produjo el álbum completo Alma (2023) de Nicki Nicole, que fue número uno por meses, y hits como "Mami Chula" y "REAL GANGSTA LOVE".
Pocos conocían de su origen tucumano. Sus primeras grabaciones, hechas inocentemente en la computadora de su madre, sentaron las bases para "Atrevido" (2020) de Trueno, álbum que hoy ostenta Cuádruple Platino. Su método de trabajo siempre exigió intimidad: crear un vínculo de amistad profunda con el artista antes de pisar el estudio. Hoy, su carrera toma un nuevo rumbo: en agosto de 2025, Tatool irrumpió con su sonido solista en "Pase lo que pase" (junto a Trueno), una pieza de afrohouse y electrónica. En medio de toda la vorágine, Tucumán se mantiene como su lugar para volver, descansar y reconectar con su familia.
Rol de productor y relación con la música
"Tatool" describe la labor de un productor como un oficio: “¿Y a qué me refiero con oficio? Son cosas que se aprenden haciendo. Es como la carpintería, como pescar: cosas que se aprenden mucho hablando con otras personas, rodeándote, y armando una comunidad”. En su manera de trabajar: busca conectar con los artistas, quienes mayormente ya son sus amigos. De esta manera aplica la “futurología”, su concepto central de creación, que consiste en hacer música que sea nueva e impactante en el momento de su lanzamiento, no de su concepción.
"Tatool" afirma que no hay fórmula, sino trabajo exhaustivo hasta el último detalle –como remarca en la forma en que trabajó el álbum de Milo J, con pequeños coros entre amigos, sorpresas, e incluso pequeñas participaciones de la murga Agarrate Catalina–. “La clave del éxito, es cuando lo hacés y tenés ese sentimiento en el estudio de orgullo a decir: "Uy" y escuchar la misma canción millones de veces porque te gusta, porque la hiciste vos, porque te sentís orgulloso es trasladar ese sentimiento y poder mostrárselo al público”. "Tatool" aclara que su pensamiento al estar en el estudio con otros artistas es: “Che, lo que hagamos, estemos 100% orgullosos de lo que vamos a hacer. Porque después lo vamos a tener que salir a defender”.
“Yo siento que para hacer música tenés que vivir, o sea, tenés que salir a la calle”, dice para expresar su fuente de inspiración. Según él, no hay un hilo conductor ni un filtro de selección para saber cómo abordar las cosas, sino el uso de lo que tiene a su alrededor: “me gusta vivir y experimentar y todo lo uso para una canción o en algún concepto”.
Enganchado con el tema, regaló a LA GACETA una epifanía que tuvo en una charla con uno de los integrantes de Airbag: “hablaba con Guido Sardelli y me decía: ‘El hijo de puta de mi hermano (Pato Sardelli), tiene el don de hacer emocionar a la gente tocando la guitarra’. El tipo agarra una guitarra enfrente de 80.000 personas y te hace llorar. Entonces, ¿Qué te hace emocionar? ¿La guitarra o el pibe? ¿Dónde está? Eso para mí es la música”.
Su relación con Tucumán
“El vínculo con Tucumán para mí es constante”, dice el productor que nació en el Jardín de la República, pero de muy chico se mudó a Buenos Aires por el trabajo de sus papás. Sin embargo, él afirmó que la provincia fue el único lugar que se mantuvo como eje en su vida. Viene de visita regularmente a ver al resto de su familia y durante las mismas se nutre de las personas, visita a sus primos y amigos de la infancia, escucha música y se deja maravillar con los paisajes de este pequeño-gran jardín.
En tanto, cómo se vincula su origen tucumano con sus procesos artísticos y personales mencionó encontrar inspiración en espacios comunes; como pequeños rincones entre las calles del centro; el paisaje verde de Las Yungas, los cerros y los sonidos naturales que hacen de estos lugares especiales. “vas escuchando los sonidos de la música, que escucha la gente ahí, de repente hay uno guitarreando. Vas a Tafí (del Valle) y también es otro ecosistema y siento que Tucumán tiene algo, bueno, hay muchas canciones que le cantan a la naturaleza de Tucumán”.
El consejo de "Tatool" para los jóvenes que hacen música
Recordando los inicios de Tatool en la música, cuando hacía trabajos pasajeros y aceptó producir los eventos de una empresa con tal de que lo dejen producir musicalmente a los artistas de la misma, sobre esto comenta la importancia de tener en claro que la música también es una industria. “Si uno quiere que su música, su oficio y su arte llegue a donde tiene que llegar, uno también tiene que ser promotor de eso. No sirve de nada hacerlo y quedarse de brazos cruzados esperando que la gente valore lo que tenés. Vos tenés que ser el principal promotor de lo que vos querés hacer”, expresó de manera clara el productor.
Ruiz no se mantiene ajeno de lo que pasa en la música local: “Para mí Tucumán tiene mucho talento. Hay un rapero que me gusta, se llama Komp, que la rompe mal”.
Asentado en el tema de los músicos jóvenes, independientes de la provincia, formuló un consejo: “Hoy en día es la mejor época de la historia de la humanidad para hacer música. No tenés que moverte del lugar que sos para tener éxito. Es muy importante la cuestión federal para mí hoy en día. Y que cada artista represente el lugar de donde viene. Por ejemplo, hay un rapero de Río Gallegos que se llama Doly Flackko, él representa ese lugar, y si viene a Buenos Aires viene representando el Río Gallegos. Vos dentro de Tucumán mismo ya podés hacer una carrera, podés hacer un nombre y hoy en día con las posibilidades que uno tiene de la tecnología: poder grabarte en tu casa, poder hacerte tus propios beats. Hay varios en Tucumán que lo están haciendo, es una nueva camada de mucha autogestión, de hacerse también los videoclips, desde la música, la grabación, el mix, el master, los videos, el edit de los videos y para mí ese es el camino, ese es el 2026.”
Carrera como solista
El lanzamiento de "Pase lo que pase" junto a Trueno en agosto de 2025 marcó el debut de "Tatool" como artista solista, una nueva etapa en la que explora su faceta como narrador e intérprete sin abandonar su identidad de arquitecto sonoro. Esta aventura personal surgió de su deseo de crear un sonido más enfocado en la música electrónica y el afrohouse, géneros con los que creció y que consume en su tiempo libre. Al darse cuenta de que no tenía con quién concretar este tipo de música, decidió hacerlo propio.
Inicialmente, "Tatool" trataba su propio proyecto de manera diferente, pero cambió el enfoque para autoproducirse con la misma metodología que usa para sus amigos y colegas, comenzando con un concepto que surge de lo que le está sucediendo en su vida. Esta búsqueda personal representa su objetivo de "hacer música solo para mí" y ver a dónde lo lleva el proceso.
De cara al futuro inmediato, Tatool tiene planes ambiciosos que equilibran su rol de productor y su carrera solista. Actualmente, su prioridad es completar proyectos discográficos de Trueno y Nicki Nicole, además de su propio disco solista. Una vez que complete estos trabajos de producción, su plan es comenzar a "girar" con su música. Tatool enfatiza que su objetivo final con este proyecto no es un fin numérico o un éxito en las listas, sino un estilo de vida; busca mantenerse en un estado creativo constante.
