Uno de los genios de la inteligencia artificial reveló qué profesión no conviene estudiar en 2026.

Con el final de 2025 y el inicio de un nuevo año académico en el horizonte, miles de jóvenes que egresan del secundario se enfrentan a una de las decisiones más importantes de su vida: qué estudiar en un mercado laboral atravesado por la inteligencia artificial. La pregunta ya no es solo qué carrera tiene mayor salida laboral, sino cuáles ofrecen mayores chances de supervivencia frente al avance acelerado de la automatización. En ese debate, la voz de Sam Altman, CEO de OpenAI y una de las figuras más influyentes del sector tecnológico, se volvió una referencia ineludible.