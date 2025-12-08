La cocina argentina quedó entre las 30 mejores del mundo, según un prestigioso ranking

Después de que el alfajor y la empanada se coronaran entre los platos más destacados del prestigioso ranking de Taste Atlas, la gastronomía argentina en general recibió su reconocimiento, al consagrarse en el puesto número 26 del selecto grupo de las mejores cocinas del planeta. Desde el mate hasta el salame de Tandil, pasando por el chimichurri hasta el reggianito, este reconocimiento es un compendio de las delicias que cada rincón de la Argentina tiene para ofrecer.