Neuquén: una familia pidió $6 millones por la fractura de su hija en una escuela y la Justicia ordenó pagar $175 millones

El fallo que multiplicó la cifra original

El juez Carlos Choco, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia de Chos Malal, ordenó en abril de este año al CPE pagar $175 millones, una cifra muy superior no solo a lo reclamado, sino también a indemnizaciones fijadas en causas con víctimas fatales. El monto fue luego ratificado por la Cámara de Casación el 13 de noviembre.