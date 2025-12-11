Secciones
SociedadEducación

Neuquén: una familia pidió $6 millones por la fractura de su hija en una escuela y la Justicia ordenó pagar $175 millones

El Ministerio de Educación calificó la decisión como “ilícita, inmoral y desproporcionada”.

Neuquén: una familia pidió $6 millones por la fractura de su hija en una escuela y la Justicia ordenó pagar $175 millones
Hace 1 Hs

Una sentencia judicial en Neuquén generó fuerte polémica: una familia que había solicitado $6 millones de indemnización por la fractura de una niña en una escuela terminó recibiendo un fallo que obliga al Estado provincial a pagar $175 millones. El Ministerio de Educación calificó la decisión como “ilícita, inmoral y desproporcionada”.

Un caso iniciado en 2019 que se disparó inesperadamente

El hecho ocurrió en septiembre de 2019, cuando una nena de 7 años sufrió la fractura de la tibia izquierda durante una clase de gimnasia en una escuela de Chos Malal. La lesión, diagnosticada como fractura sin desplazamiento y catalogada como “leve”, derivó en una demanda civil.

La familia inicialmente reclamó $6 millones, considerando una posible incapacidad futura. En 2020, el caso quedó saldado de manera particular cuando una aseguradora pagó algo más de $10 millones, acuerdo con el que el padre dio por concluido el litigio.

Sin embargo, en 2021 los padres volvieron a presentar una demanda contra el Consejo Provincial de Educación (CPE) y contra la compañía aseguradora.

El fallo que multiplicó la cifra original

El juez Carlos Choco, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia de Chos Malal, ordenó en abril de este año al CPE pagar $175 millones, una cifra muy superior no solo a lo reclamado, sino también a indemnizaciones fijadas en causas con víctimas fatales. El monto fue luego ratificado por la Cámara de Casación el 13 de noviembre.

Según el Ministerio de Educación, el magistrado aplicó “una fórmula propia de actualización de daños”, sin fundamentos suficientes para justificar “semejante salto cualitativo”. En documentos oficiales, la provincia cuestionó:

La falta de sustento jurídico y fáctico

La incongruencia entre lo pedido y lo otorgado

El carácter “confiscatorio e inmoral” del fallo

El Gobierno provincial calificó el monto como “estrambótico”

Para la provincia, la sentencia constituye un enriquecimiento sin causa que compromete el patrimonio estatal y, según afirman, ya existía un acuerdo previo que impedía reabrir el litigio.

“El monto del litigio resulta exorbitante y desproporcionado”, señaló el Ministerio de Educación en su recurso. Además recordó que el accidente había sido cubierto por una aseguradora que cerró el caso en 2020.

Una decisión que abre debate

El caso reaviva la discusión sobre:

La proporcionalidad en las indemnizaciones

La responsabilidad del Estado en accidentes escolares

La validez de reclamos duplicados cuando ya existió un acuerdo extrajudicial

Mientras el gobierno provincial analiza nuevas instancias legales, el fallo ya encendió una controversia que promete seguir en debate dentro del ámbito judicial y educativo de Neuquén.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión
1

Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión

San Miguel de Tucumán es la cuarta mejor ciudad del país para vivir, según la UBA
2

San Miguel de Tucumán es la cuarta mejor ciudad del país para vivir, según la UBA

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil
3

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada calurosa y hay alerta por fuertes tormentas
4

El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada calurosa y hay alerta por fuertes tormentas

Triste adiós a Gonzalo Urueña: el día que brilló en un mano a mano imperdible con LA GACETA
5

Triste adiós a Gonzalo Urueña: el día que brilló en un mano a mano imperdible con LA GACETA

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad
6

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad

Más Noticias
Por qué algunas personas no deberían tomar café: los cuatro grupos de riesgo

Por qué algunas personas no deberían tomar café: los cuatro grupos de riesgo

A dónde ir en Brasil si querés gastar poco y viajar en auto: seis playas que tenés que conocer

A dónde ir en Brasil si querés gastar poco y viajar en auto: seis playas que tenés que conocer

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

San Miguel de Tucumán es la cuarta mejor ciudad del país para vivir, según la UBA

San Miguel de Tucumán es la cuarta mejor ciudad del país para vivir, según la UBA

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

Triste adiós a Gonzalo Urueña: el día que brilló en un mano a mano imperdible con LA GACETA

Triste adiós a Gonzalo Urueña: el día que brilló en un mano a mano imperdible con LA GACETA

Aumentos y morosidad: Muchos papás adeudan la cuota todo el año y luego cambian a sus hijos de colegio

Aumentos y morosidad: "Muchos papás adeudan la cuota todo el año y luego cambian a sus hijos de colegio"

El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada calurosa y hay alerta por fuertes tormentas

El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada calurosa y hay alerta por fuertes tormentas

Comentarios