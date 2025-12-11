Neuquén: una familia pidió $6 millones por la fractura de su hija en una escuela y la Justicia ordenó pagar $175 millones

Una sentencia judicial en Neuquén generó fuerte polémica: una familia que había solicitado $6 millones de indemnización por la fractura de una niña en una escuela terminó recibiendo un fallo que obliga al Estado provincial a pagar $175 millones. El Ministerio de Educación calificó la decisión como “ilícita, inmoral y desproporcionada”.
Un caso iniciado en 2019 que se disparó inesperadamente
El hecho ocurrió en septiembre de 2019, cuando una nena de 7 años sufrió la fractura de la tibia izquierda durante una clase de gimnasia en una escuela de Chos Malal. La lesión, diagnosticada como fractura sin desplazamiento y catalogada como “leve”, derivó en una demanda civil.
La familia inicialmente reclamó $6 millones, considerando una posible incapacidad futura. En 2020, el caso quedó saldado de manera particular cuando una aseguradora pagó algo más de $10 millones, acuerdo con el que el padre dio por concluido el litigio.
Sin embargo, en 2021 los padres volvieron a presentar una demanda contra el Consejo Provincial de Educación (CPE) y contra la compañía aseguradora.
El fallo que multiplicó la cifra original
El juez Carlos Choco, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia de Chos Malal, ordenó en abril de este año al CPE pagar $175 millones, una cifra muy superior no solo a lo reclamado, sino también a indemnizaciones fijadas en causas con víctimas fatales. El monto fue luego ratificado por la Cámara de Casación el 13 de noviembre.
Según el Ministerio de Educación, el magistrado aplicó “una fórmula propia de actualización de daños”, sin fundamentos suficientes para justificar “semejante salto cualitativo”. En documentos oficiales, la provincia cuestionó:
La falta de sustento jurídico y fáctico
La incongruencia entre lo pedido y lo otorgado
El carácter “confiscatorio e inmoral” del fallo
El Gobierno provincial calificó el monto como “estrambótico”
Para la provincia, la sentencia constituye un enriquecimiento sin causa que compromete el patrimonio estatal y, según afirman, ya existía un acuerdo previo que impedía reabrir el litigio.
“El monto del litigio resulta exorbitante y desproporcionado”, señaló el Ministerio de Educación en su recurso. Además recordó que el accidente había sido cubierto por una aseguradora que cerró el caso en 2020.
Una decisión que abre debate
El caso reaviva la discusión sobre:
La proporcionalidad en las indemnizaciones
La responsabilidad del Estado en accidentes escolares
La validez de reclamos duplicados cuando ya existió un acuerdo extrajudicial
Mientras el gobierno provincial analiza nuevas instancias legales, el fallo ya encendió una controversia que promete seguir en debate dentro del ámbito judicial y educativo de Neuquén.