Al menos 11 personas murieron y otras 29 resultaron heridas luego de un ataque a tiros perpetrado por al menos dos asaltantes durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá, en una playa de Sydney (Australia). Según se informó, uno de los agresores murió en el marco de la respuesta policial, mientras que el otro fue detenido.
Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a lo que serían al menos dos tiradores vestidos de negro y escenas de pánico en una de las playas más concurridas y turísticas de la ciudad. En ellas se ve a personas huyendo del lugar y a varias víctimas tendidas en la arena mientras recibían atención de los paramédicos.
El crudo relato de una testigo del atentado en Australia: "parecía como fuegos artificiales"
Belinda Clemens estaba sentada en las rocas cerca del lado norte de Bondi este domingo cuando escuchó disparos. “Parecía como fuegos artificiales y luego se hizo evidente que era un tiroteo porque la gente corría en ambas direcciones”, le contó la testigo a las cámaras de CNN. Luego, según su relato, vio lo que parecían ser disparos impactando en el agua y “salpicaduras elevándose en el aire”.
Algunas personas que estaban en el agua en ese momento nadaron mar adentro porque tenían miedo de regresar a la playa. Videos tomados por Clemens muestran grupos de nadadores flotando en el agua y aferrados a tablas de surf. Clemens dijo que prestó su teléfono a varios niños angustiados que necesitaban avisar a sus padres que estaban bien.
Después de que la playa se vació rápidamente, la joven comentó que quedaron restos de lo que había sido la tarde, cuando familias y amigos se habían reunido para disfrutar la noche de verano: zapatos, latas de cerveza y pasteles de cumpleaños abandonados a toda prisa. “Es una zona familiar. Es realmente angustiante", finalizó.
Una niña de 12 años y un rabino figuran entre las víctimas del tiroteo en Australia
Una niña de 12 años y un rabino se encuentran entre las víctimas del tiroteo mortal en Sydney, le confirmó Victor Blackwell Alexander Ryvchin, codirector ejecutivo del Consejo Ejecutivo del Judaísmo Australiano, a CNN.
“Conozco a todos los que estaban allí (en la celebración de Janucá). Es un evento al que asisto con mi familia todos los años”, dijo Ryvchin, y añadió que estaba previsto que hablara en el evento, como lo hizo durante la última década, pero tuvo que cancelarlo a último momento por conflictos de agenda.
Un rabino que estaba en el evento, a quien Ryvchin describió como “uno de los seres humanos más amables y maravillosos que he conocido”, se encuentra entre los fallecidos, señaló. Otro de los amigos de Ryvchin “perdió a su hija de 12 años, quien murió a causa de sus heridas en el hospital”, dijo.
“Somos una comunidad muy unida, y este evento es una especie de joya de nuestro año. Es algo que esperamos con ilusión cada año”, dijo a CNN, y añadió que normalmente es “un día de alegría”. “El hecho de que se haya convertido en un baño de sangre, que personas hayan planeado esto, conseguido armas y acudido sabiendo que habría niños, personas mayores, familias, personas indefensas, reunidas allí pacíficamente, y que las hayan masacrado a sangre fría, es algo que transformará a nuestro país”, afirmó.