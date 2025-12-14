Atentado en Australia: la Cancillería argentina condenó el ataque “motivado por el odio y la intolerancia”

La masacre en una de las playas más populares e icónicas de Australia siguió a una ola de ataques antisemitas que han sacudido al país durante el último año, aunque las autoridades no sugirieron que esos episodios estuvieran conectados con el de hoy. El de este domingo es el tiroteo más mortífero en casi tres décadas en un país con estrictas leyes de control de armas.