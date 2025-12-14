Secciones
Atentado en Australia: la Cancillería argentina condenó el ataque “motivado por el odio y la intolerancia”

Dos hombres armados mataron a tiros al menos a once personas este domingo mientras se celebraba la festividad judía de Janucá en Bondi Beach, una popular playa australiana.

Agentes de las fuerzas de seguridad, desplegados en la playa de Bondi. Agentes de las fuerzas de seguridad, desplegados en la playa de Bondi. Imagen: David Gray/AFP
Hace 1 Hs

El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino difundió este domingo un comunicado condenando el atentado ocurrido más temprano en una popular playa de Australia, donde la comunidad judía festejaba Janucá.

"La República Argentina condena enérgicamente el ataque terrorista perpetrado en el día de hoy en Sídney, Australia, que provocó víctimas fatales y numerosos heridos, en un acto de violencia dirigido contra civiles inocentes, en particular contra familias judías que se encontraban reunidas para celebrar la festividad de Janucá", señala el comunicado oficial publicado este mediodía.

"El Gobierno argentino expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas y manifiesta su solidaridad con el pueblo de Australia, en particular con la comunidad judía, blanco de este atentado motivado por el odio y la intolerancia", agrega el escrito.

La masacre en una de las playas más populares e icónicas de Australia siguió a una ola de ataques antisemitas que han sacudido al país durante el último año, aunque las autoridades no sugirieron que esos episodios estuvieran conectados con el de hoy. El de este domingo es el tiroteo más mortífero en casi tres décadas en un país con estrictas leyes de control de armas.

"La Argentina reafirma que el antisemitismo constituye una amenaza grave contra la convivencia democrática y los valores fundamentales y reitera su condena absoluta a toda forma de terrorismo y extremismo violento, cualquiera sea su motivación o lugar de ocurrencia", menciona más adelante el comunicado de Cancillería.

"Nuestro país renueva su compromiso con la protección de las comunidades religiosas y su libertad de credo, así como con la cooperación internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo en todas sus manifestaciones", concluye la declaración oficial, que el ministro Pablo Quirno publicó poco después en su cuenta de X.

El atentado recibió un repudio generalizado en todo el mundo. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró que Washington condena enérgicamente el ataque y que "el antisemitismo no tiene lugar en este mundo".

El canciller alemán, Friedrich Merz, indicó que el ataque lo había "dejado sin palabras" y agregó que "esto es un ataque a nuestros valores compartidos. Debemos detener este antisemitismo, aquí en Alemania y en todo el mundo".

Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló que estaba horrorizado. "Mi corazón está con la comunidad judía en todo el mundo en este primer día de Janucá, un festival que celebra el milagro de la paz y la luz venciendo a la oscuridad", dijo el funcionario.

