Agenda del Congreso: se acelera el debate por la reforma laboral y el Presupuesto 2026

El calendario apremia entre feriados y plazos reglamentarios. La estrategia de Diputados es apostar a sesiones maratónicas a mediados de semana para concentrar las votaciones. El riesgo es alto, ya que si no se logran los consensos, el debate pasará a 2026 con el consiguiente desgaste político. A esto se suma la presión externa de sindicatos y empresarios, que siguen de cerca la letra chica de los proyectos.