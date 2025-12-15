Bombazo en el mercado: Wanchope Ábila estaría cerca de sumarse a un club de la Primera Nacional

Racing de Córdoba volvió a moverse fuerte en el mercado y esta vez el nombre que aparece sobre la mesa es el de Ramón “Wanchope” Ábila. El delantero, que no continuará en Huracán de cara a la próxima temporada, recibió una propuesta formal de la Academia de Nueva Italia y pidió unos días para analizarla antes de definir el rumbo de su carrera.
A los 36 años, Ábila atraviesa el final de su tercer ciclo en el “Globo”, que estuvo lejos de lo esperado desde lo futbolístico. Con la llegada de Diego Martínez como nuevo entrenador, el cordobés quedó relegado y ya sabe que no será tenido en cuenta para 2026. Si bien todavía resta resolver su salida contractual en buenos términos, el atacante ya empezó a escuchar ofertas y Racing aprovechó el contexto para avanzar.
La dirigencia encabezada por Manuel Pérez tomó nota de su situación y le acercó una propuesta concreta para que sea uno de los pilares del proyecto que apunta a pelear el ascenso en la Primera Nacional. El ofrecimiento fue bien recibido por el futbolista, que agradeció el interés y solicitó un margen de tiempo para evaluar la posibilidad junto a su entorno. Racing no es el único club que lo sondeó, aunque en Nueva Italia confían en seducirlo con un rol protagónico.
El nuevo entrenador, Pablo Fornasari, dio el visto bueno a la gestión. En la "Academia" cordobesa buscan un delantero de experiencia, referencia de área y peso propio, capaz de ordenar al equipo dentro de la cancha y también de generar ilusión en las tribunas. En ese sentido, el nombre de Ábila aparece como una apuesta fuerte, tanto deportiva como simbólica.
"Wanchope" no piensa en el retiro. Pese a que su último gol oficial fue en agosto de 2024, en un cruce de Copa Argentina frente a Argentinos Juniors, el atacante asegura estar en buenas condiciones físicas y con ganas de seguir compitiendo. A lo largo de su carrera acumula 149 goles y 35 asistencias, con pasos destacados por Huracán, Boca e Instituto, club del cual es hincha confeso y donde ya dejó en claro que no se dará un regreso en este mercado.
En Racing entienden que la negociación no será sencilla, sobre todo desde lo económico, pero confían en que la posibilidad de volver a vivir en Córdoba y encabezar un proyecto ambicioso pueda inclinar la balanza. Incluso, desde la dirigencia trabajan en alternativas comerciales para afrontar una eventual inversión importante.
Mientras tanto, la Academia también evalúa otros nombres de experiencia para reforzar el plantel, aunque la posible llegada de Ábila sobresale por el impacto que tendría en un equipo que viene de un año irregular y que busca rearmarse con el objetivo de ser protagonista en 2026.
Las próximas semanas serán clave. "Wanchope" tiene la oferta sobre la mesa y Racing espera una respuesta. La ilusión ya está en marcha en Nueva Italia.