Bombazo en el mercado: Wanchope Ábila estaría cerca de sumarse a un club de la Primera Nacional

La dirigencia encabezada por Manuel Pérez tomó nota de su situación y le acercó una propuesta concreta para que sea uno de los pilares del proyecto que apunta a pelear el ascenso en la Primera Nacional. El ofrecimiento fue bien recibido por el futbolista, que agradeció el interés y solicitó un margen de tiempo para evaluar la posibilidad junto a su entorno. Racing no es el único club que lo sondeó, aunque en Nueva Italia confían en seducirlo con un rol protagónico.