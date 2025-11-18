Un club del Ascenso quiere dar el gran golpe del mercado y negocia por un ex River

En ese clima, la dirigencia se movió rápido para intentar un refuerzo que cambie el ánimo del club. Según dejaron trascender, un representante cercano al jugador ya transmitió el interés de la Academia y las charlas preliminares están en marcha. La negociación no será sencilla, pero en Racing consideran que el impacto deportivo y simbólico justificaría el esfuerzo.