Un club del Ascenso quiere dar el gran golpe del mercado y negocia por un ex River

Racing de Córdoba atraviesa días cargados de tensión y movimientos internos, pero en medio de ese escenario decidió apuntar alto. La dirigencia inició contactos para intentar sumar a Matías Suárez, el ex delantero de River y Belgrano, que hoy está sin club y participando de la Copa Potrero.
Suárez, de 36 años, quedó libre tras rescindir en Unión Española de Chile a mediados de 2025, después de un semestre marcado nuevamente por lesiones. Desde julio permanece inactivo mientras analiza si continuará su carrera profesional, pero la posibilidad de volver a Córdoba y encabezar un proyecto que busca recomponerse aparece como una opción que no descarta.
La intención de buscar a Suárez llega luego de un fin de semana agitado para Racing. Tras la derrota 4-1 ante Belgrano por la Copa Córdoba, el presidente Manuel Pérez explotó públicamente contra el plantel y anunció que varios jugadores serían licenciados. También confirmó la salida del DT Hernán Medina, marcando el inicio de una reestructuración profunda.
En ese clima, la dirigencia se movió rápido para intentar un refuerzo que cambie el ánimo del club. Según dejaron trascender, un representante cercano al jugador ya transmitió el interés de la Academia y las charlas preliminares están en marcha. La negociación no será sencilla, pero en Racing consideran que el impacto deportivo y simbólico justificaría el esfuerzo.
Copa Potrero y una decisión pendiente
Mientras define su futuro, Suárez participa de la Copa Potrero en el equipo “Mi Abuela Lala”, propiedad de Julián Álvarez. Tras un reciente partido, el delantero habló sobre su experiencia en el torneo. “Es la primera vez que me toca jugar algo así. Nos mira toda Argentina, está buenísimo. 'Araña', te agradezco por dejarme ser parte de esta familia. Lo voy a dar todo y ojalá haga un buen torneo”, expresó.
Esa actividad mantiene su nombre en escena mientras analiza el próximo paso de su carrera, después de un recorrido que tuvo picos altos en Anderlecht y en su primera etapa en River, y que se vio condicionado por lesiones.
El interés de Racing apunta a algo más que un refuerzo. Buscan un golpe de efecto que acompañe el cambio de ciclo. En el club creen que la llegada de “Oreja” ordenaría el vestuario y encendería la ilusión de los hinchas en un momento de turbulencia.
Las próximas horas serán clave para saber si el sondeo toma forma de negociación concreta. Por ahora, la Academia ya dio el primer paso. ¿Se viene el bombazo del Ascenso?