Premios Martín Fierro de Cine 2025: la lista completa de los ganadores

El evento organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) fue transmitido por América TV y conducido por Teté Coustarot y Luciano Cáceres. Ya en el comienzo se hizo hincapié en la importancia del rubro con discursos como el del jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, quien subrayó que “la cultura no es un gasto, es una inversión”, y del presidente de APTRA Luis Ventura, quien dijo que “hay que reclamar más espacios desde un lugar de celebración”.