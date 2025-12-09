Premios Martín Fierro de Cine 2025: la lista completa de los ganadores

El séptimo arte tuvo otra noche espectacular durante la celebración de los Martín Fierro de Cine y Series. Convocados en la Usina del Arte porteña, los asistentes vivieron una noche cargada de emoción, en una gala que reconoció el trabajo, el talento y el esfuerzo de las producciones locales.
Los Martín Fierro de Cine y Series se celebraron este lunes 8 de diciembre, con reconocimientos que hicieron evidente el talento nacional y el gran desempeño que las producciones locales tuvieron en el último tiempo. "El Eternauta" y "Belén" fueron los grandes consagrados de la noche, así como figuras como Natalia Oreiro y Guillermo Francella.
El evento organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) fue transmitido por América TV y conducido por Teté Coustarot y Luciano Cáceres. Ya en el comienzo se hizo hincapié en la importancia del rubro con discursos como el del jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, quien subrayó que “la cultura no es un gasto, es una inversión”, y del presidente de APTRA Luis Ventura, quien dijo que “hay que reclamar más espacios desde un lugar de celebración”.
Los grandes ganadores de la noche
La celebración congregó a los grandes referentes del cine nacional y reconoció lo mejor de la producción local. "El Eternauta" arrasó con ocho estatuillas. Ganó en las siguientes ternas: Serie de drama, Guion de serie, Dirección de serie, Edición, Dirección de fotografía, Diseño de vestuario y César Troncoso fue elegido mejor actor de reparto en serie. Además, se llevó el Martín Fierro de Oro de Series.
La película "Belén" se quedó con tres premios, la serie "Envidiosa" también. Natalia Oreiro, que ganó como mejor actriz protagonista en cine por "La mujer de la fila", también obtuvo un Martín Fierro de oro.
Los ganadores de los Martin Fierro de Cine y Series
Esta es la lista completa de los ganadores de los Martin Fierro de Cine y Series 2025:
- Natalia Oreiro - Martín Fierro de Oro (Cine)
- El Eternauta - Martín Fierro de Oro (Series)
- Belén - Mejor Película Cine y/o Plataforma
- Benjamín Ávila (La mujer de la fila) - Mejor Dirección Cine
- Natalia Oreiro (La mujer de la fila) - Mejor Actriz Protagonista Cine
- Guillermo Francella (Homo Argentum) - Mejor Actor Protagonista Cine
- Justina Bustos (Culpa Cero) - Mejor Actriz de Reparto Cine
- Ariel Staltari (Verano Trippin) - Mejor Actor de Reparto Cine
- Laura Paredes y Dolores Fonzi (Belén) - Mejor Guion Cine
- Cromañón: el documental - Mejor Documental Cine y/o Plataforma y/o Serie
- El Eternauta - Mejor Serie Drama
- Envidiosa - Mejor Serie Comedia
- Bruno Stagnaro (El Eternauta) - Mejor Dirección Serie
- Griselda Siciliani (Envidiosa) - Mejor Actriz Protagonista Serie
- Leonardo Sbaraglia (Menem y Las maldiciones) - Mejor Actor Protagonista Serie
- Lorena Vega (En el barro, Envidiosa y El fin del amor 2) - Mejor Actriz de Reparto Serie
- César Troncoso (El Eternauta) - Mejor Actor de Reparto Serie
- Bruno Stagnaro y Ariel Staltari (El Eternauta) - Mejor Guion Serie
- Camila Plaate (Belén) - Revelación Cine y/o Serie
- Alejandro Brodersohn (El Eternauta) - Mejor Edición Cine y/o Serie
- Maria Becerra / Xross (En el Barro) - Mejor Música Original Cine y/o Serie
- Gastón Girod (El Eternauta) - Mejor Dirección de Fotografía Cine y/o Serie
- Germán Naglieri y Julia Freid (El Jockey) - Mejor Dirección de Arte Cine y/o Serie