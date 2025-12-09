Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Premios Martín Fierro de Cine 2025: la lista completa de los ganadores

"El Eternauta" y "Belén" arrasaron en los premios anuales de APTRA.

Martín Fierro de Cine 2025: Leonardo Sbaraglia y Griselda Siciliani, mejores actores protagonistas en serie (Crédito: Prensa América/Infoabe) Martín Fierro de Cine 2025: Leonardo Sbaraglia y Griselda Siciliani, mejores actores protagonistas en serie (Crédito: Prensa América/Infoabe)
Hace 13 Min

El séptimo arte tuvo otra noche espectacular durante la celebración de los Martín Fierro de Cine y Series. Convocados en la Usina del Arte porteña, los asistentes vivieron una noche cargada de emoción, en una gala que reconoció el trabajo, el talento y el esfuerzo de las producciones locales.

Cine argentino: Fernando Spiner indaga sobre la vida y la muerte en “Weser”

Cine argentino: Fernando Spiner indaga sobre la vida y la muerte en “Weser”

Los Martín Fierro de Cine y Series se celebraron este lunes 8 de diciembre, con reconocimientos que hicieron evidente el talento nacional y el gran desempeño que las producciones locales tuvieron en el último tiempo. "El Eternauta" y "Belén" fueron los grandes consagrados de la noche, así como figuras como Natalia Oreiro y Guillermo Francella.

El evento organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) fue transmitido por América TV y conducido por Teté Coustarot y Luciano Cáceres. Ya en el comienzo se hizo hincapié en la importancia del rubro con discursos como el del jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, quien subrayó que “la cultura no es un gasto, es una inversión”, y del presidente de APTRA Luis Ventura, quien dijo que “hay que reclamar más espacios desde un lugar de celebración”.

Los grandes ganadores de la noche 

La celebración congregó a los grandes referentes del cine nacional y reconoció lo mejor de la producción local. "El Eternauta" arrasó con ocho estatuillas. Ganó en las siguientes ternas: Serie de drama, Guion de serie, Dirección de serie, Edición, Dirección de fotografía, Diseño de vestuario y César Troncoso fue elegido mejor actor de reparto en serie. Además, se llevó el Martín Fierro de Oro de Series.

La película "Belén" se quedó con tres premios, la serie "Envidiosa" también. Natalia Oreiro, que ganó como mejor actriz protagonista en cine por "La mujer de la fila", también obtuvo un Martín Fierro de oro.

Los ganadores de los Martin Fierro de Cine y Series 

Esta es la lista completa de los ganadores de los Martin Fierro de Cine y Series 2025:


- Natalia Oreiro - Martín Fierro de Oro (Cine)

- El Eternauta - Martín Fierro de Oro (Series)

- Belén - Mejor Película Cine y/o Plataforma

- Benjamín Ávila (La mujer de la fila) - Mejor Dirección Cine

- Natalia Oreiro (La mujer de la fila) - Mejor Actriz Protagonista Cine

- Guillermo Francella (Homo Argentum) - Mejor Actor Protagonista Cine

- Justina Bustos (Culpa Cero) - Mejor Actriz de Reparto Cine

- Ariel Staltari (Verano Trippin) - Mejor Actor de Reparto Cine

- Laura Paredes y Dolores Fonzi (Belén) - Mejor Guion Cine

- Cromañón: el documental - Mejor Documental Cine y/o Plataforma y/o Serie

- El Eternauta - Mejor Serie Drama

- Envidiosa - Mejor Serie Comedia

- Bruno Stagnaro (El Eternauta) - Mejor Dirección Serie

- Griselda Siciliani (Envidiosa) - Mejor Actriz Protagonista Serie

- Leonardo Sbaraglia (Menem y Las maldiciones) - Mejor Actor Protagonista Serie

- Lorena Vega (En el barro, Envidiosa y El fin del amor 2) - Mejor Actriz de Reparto Serie

- César Troncoso (El Eternauta) - Mejor Actor de Reparto Serie

- Bruno Stagnaro y Ariel Staltari (El Eternauta) - Mejor Guion Serie

- Camila Plaate (Belén) - Revelación Cine y/o Serie

- Alejandro Brodersohn (El Eternauta) - Mejor Edición Cine y/o Serie

- Maria Becerra / Xross (En el Barro) - Mejor Música Original Cine y/o Serie

- Gastón Girod (El Eternauta) - Mejor Dirección de Fotografía Cine y/o Serie

- Germán Naglieri y Julia Freid (El Jockey) - Mejor Dirección de Arte Cine y/o Serie

Temas Premios Martín Fierro
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Luis Ventura explotó contra Jorge Rial y lanzó una fuerte advertencia: Si yo hablo, él va preso

Luis Ventura explotó contra Jorge Rial y lanzó una fuerte advertencia: "Si yo hablo, él va preso"

Maratón en Netflix: cinco thriller psicológicos para ver durante el feriado

Maratón en Netflix: cinco thriller psicológicos para ver durante el feriado

Lluvia y maratón de Netflix: las seis mejores películas para ver este domingo

Lluvia y maratón de Netflix: las seis mejores películas para ver este domingo

Guía rápida para ver tu Spotify Wrapped 2025 y desbloquear todos los datos

Guía rápida para ver tu Spotify Wrapped 2025 y desbloquear todos los datos

Lo más popular
Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”
1

Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos
2

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán
3

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

A 40 años de una desmesura argentina
4

A 40 años de una desmesura argentina

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral
5

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral

Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos
6

Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos

Más Noticias
Esta profecía de Baba Vanga para el año 2026 está alarmando al mundo

Esta profecía de Baba Vanga para el año 2026 está alarmando al mundo

Aumentos y bono para empleadas domésticas: así quedan los salarios de noviembre y diciembre

Aumentos y bono para empleadas domésticas: así quedan los salarios de noviembre y diciembre

El vapeo y el consumo de energizantes

El vapeo y el consumo de energizantes

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

Comentarios